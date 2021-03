Les sorties Netflix de la semaine #47.







Gaufrette et Mochi



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Les marionnettes Gaufrette et Mochi explorent le monde pour assouvir leur curiosité gastronomique et culturelle et apprennent à cuisiner à base d’ingrédients frais.



Formula 1 : Pilotes de leur destin – Saison 3



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Les pilotes de F1 comme Nico Hülkenberg ont parfois l’impression d’être pris au piège d’un jeu de chaises musicales. Et si la musique s’arrête au Grand Prix d’Allemagne ?



Varsity Blues : Le scandale des admissions universitaires



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Ce documentaire enquête sur le cerveau à l’origine d’une escroquerie ayant permis à des enfants de célébrités d’être acceptés dans les meilleures universités américaines.



Voici la liste complète des films et séries programmées cette semaine chez Netflix :



- Gaufrette et Mochi (Avec Michelle Obama),

- Varsity Blues : Le scandale des admissions universitaires,

- Soupçons, les dessous de l’affaire Wesphael,

- Deux flics pour une bique,

- B The Beginning – Saison 2,

- La Country-Sitter,

- Fatale,

- Sky Rojo,

- Formula 1 : Pilotes de leur destin – Saison 3.



