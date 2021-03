TECHPOWERUP nous propose le test du : CORSAIR K65 RGB MINI (Updated).



J'étais sur le point d'écrire cette critique lorsque je suis tombé sur un fil de discussion Reddit assez hilarant où le posteur avait soumis sa vision de ce à quoi ressemblerait un clavier CORSAIR à 60%. Ce clavier hypothétique était basé sur le clavier phare de la société, le K100, récemment sorti, et j'ai dû rire en sachant qu'il y avait en fait un clavier CORSAIR à 60% qui allait être annoncé moins d'une semaine plus tard et qui était loin d'être aussi extravagant que cette maquette. CORSAIR m'a dit que ce clavier était en préparation depuis quelques années maintenant et les étoiles se sont finalement alignées aujourd'hui pour nous présenter leur tout premier clavier 60%.







Oh mon Dieu, mes plaintes concernant le système de dénomination des claviers CORSAIR viennent de prendre un nouveau point. Le CORSAIR K65 était et est toujours un clavier de format TKL. Tout comme le K63, d'ailleurs. En descendant d'un cran dans le système de numérotation, on entre dans la gamme des claviers à membrane, à condition d'oublier le K83. Ainsi, avec le K65 RGB MINI, vous invitez des questions inutiles. C'est donc une bonne chose qu'il n'y ait rien d'autre de semblable dans le portefeuille de CORSAIR.



C'est le premier clavier à petit facteur de forme de la société à ce jour. Des touches en PBT à double frappe, un espacement standard entre les rangées inférieures, et maintenant un clavier à 60 %. Ici, CORSAIR semble viser le marché des claviers enthousiastes tout autant que celui des périphériques de jeu. Pour commencer cette revue, voyons ce que le K65 RGB MINI apporte à la table avec un regard sur les spécifications ci-dessous et merci encore à CORSAIR pour avoir envoyé un échantillon à TechPowerUp !







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP