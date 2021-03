TERRAMASTER nous propose un nouveau NAS : Le D2-310.



















Réellement Très Rapide grâce au Protocole de Transport USB 3.1 (1ᵉ Génération)







Le D2-310 adopte l'USB 3.1 (1è Génération, 5 Gbps) : Protocole SUPERSPEED+. Lorsque vous utilisez des disques durs SSHD dans un RAID 0, la vitesse (maximale) de lecture et d'écriture est de 410 Mo/seconde (en lecture) et de 400 Mo/seconde (en écriture).



Copier une vidéo de 1 Go prend seulement 2 à 3 secondes !







Copier 100 Go de documents prend seulement 4 minutes.



Capacité de stockage pouvant atteindre 36 To



Le D2-310 peut contenir deux (2) disques durs SATA, est compatible avec les disques durs 18 To SATA de 3,5 pouces et a une capacité totale de stockage pouvant atteindre 36 To. (Remarque : les disques durs ne sont pas inclus).



Compatible avec différents disques durs







Le D2-310 est compatible avec différents disques durs tels que les disques durs 3,5 pouces SATA (y compris les disques durs WD Green, les disques durs WD Red, les disques durs WD Purple, et les disques durs Entreprise), les disques durs 2,5 pouces SATA, et les disques durs 2,5 pouces SSD.Il est recommandé d'utiliser les disques durs WD red et les disques durs Seagate IronWolf.



Aluminium Boîtier



Comme il possède une coque en alliage d'aluminium et des ventilateurs silencieux, le D2-310 est solide et fiable et présente une bonne dissipation de la chaleur et un fonctionnement silencieux.



Plusieurs utilisations possibles







Idéal pour le montage vidéo, la sauvegarde de photos, le stockage de documents techniques de la R&D, la sauvegarde des archives, le stockage des enregistrements de surveillance vidéo et le stockage de données d'entreprise.



USB de Type-C Interface







Le D2-310 est équipé du tout nouveau port USB de type C (interface à haute débit) et est compatible avec les environnements Mac et Windows.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations sur le produit : Cliquez ICI.



TERRAMASTER