XFX prépare la sortie de la Radeon RX 6700 XT 12GB Speedster SWFT309 pour le 18 mars 2021.

XFX prépare la sortie de la Radeon RX 6700 XT 12 Go Speedster SWFT309 pour le 18 mars 2021.



XFX se prépare à offrir trois versions différentes de la prochaine carte graphique RX 6700 XT d'AMD. Rejoignant les modèles QICK et MERC que XFX a déjà présenté sous une forme ou une autre avec d'autres SKUs, le Speedster SWFT309 s'appuie sur ces conceptions robustes, mais esthétiquement propres en ajoutant un certain nombre de détails et de protubérances à l'enveloppe de refroidissement. La philosophie de design industriel de XFX est conservée avec le schéma de couleur noir, mais il y a néanmoins une certaine complexité supplémentaire.



















En dehors de ces considérations esthétiques, le Speedster SWFT309 semble porter la même philosophie de conception de refroidissement que d'autres offres XFX, avec une configuration à triple ventilateur, une plaque arrière avec des découpes esthétiques et le marquage SWFT de XFX, et le même 2x 8 broches que d'autres offres pour cette puce AMD particulière. Le prix reste à voir (à la fois le PDSF et le prix de vente réel), surtout si l'on considère que les rapports ont placé l'offre disponible au lancement dans l'ordre de milliers pour une région comme l'Union européenne.



VIDEOCARDZ