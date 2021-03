MSI nous propose un nouvel accessoire pour les Gamers : Le LIBERATOR.



Certains d'entre vous ont peut-être remarqué que j'ai récemment couvert un clavier Kickstarter, le Marsback M1, et il y en a un autre juste au coin de la rue aussi. En regardant le lien Kickstarter pour plus de détails, je suis descendu dans un trou de lapin et j'ai trouvé des objets fantastiquement bizarres qui méritent peut-être une petite série. Tout d'abord, et de la part de MSI eux-mêmes, le Liberator ! Ce qu'il vous libère, ou du moins ce qu'il vise à faire, c'est l'utilisation d'une combinaison clavier+souris pour les mouvements directionnels en offrant à la place des commandes au pied sous la forme d'une pédale.



La technologie en elle-même n'est pas nouvelle, plusieurs modèles ergonomiques ont été conçus au fil des ans pour les personnes souffrant d'un handicap physique ou souhaitant simplement faire un meilleur usage de leurs jambes et améliorer leur circulation sanguine lorsqu'elles sont assises pendant des heures. Cette prise, cependant, est ma première introduction à une pédale de jeu, car pourquoi ne pas ajouter le jeu à tout, en plus de l'éclairage RVB obligatoire ?



















MSI est resté discret sur le Liberator, malgré un lancement supposé le 16 mars (aujourd'hui !). Il y a une page Facebook dédiée au produit qui est remplie d'un marketing hilarant que vous devez utiliser, bien qu'en mandarin, et Google Translate ne lui rend pas justice non plus.



Cette page mène à la page de Typeform qui, toujours en mandarin, vous présente certaines des principales caractéristiques, notamment trois grands pads avec des interrupteurs de marque Omron, la compatibilité jeu/macro avec certains jeux AAA, dont la série Far Cry, en plus de certains jeux de course et des informations sur les prix localisés qui nous amènent à penser qu'il s'agira d'un produit relativement cher (~100 $ de réduction sur la plate-forme de crowdfunding, ~140 $ autrement) avec la mise en garde habituelle sur la façon dont la conversion directe des prix en devises étrangères est préférable pour une estimation seulement. Que pensez-vous du Liberator de MSI ? Partagez vos pensées dans la section des commentaires et faites-nous savoir si c'est quelque chose que vous voulez voir annoncé mondialement.



TECHPOWERUP