Thermalright présente : Le refroidisseur de CPU Silver Arrow ITX-R Rev A.



Les ailettes en aluminium du Silver Arrow ITX-R Rev.A ont été optimisés en fonction des spécifications des cartes mères Mini-ITX Asus "Republic of Gamers". Cette conception garantit que les incompatibilités avec les modules de mémoire et les cartes VGA sont exclues sur ces cartes. Les caloducs en cuivre et les matériaux de montage sont également nickelés.























Comme tous nos refroidisseurs de haute performance et de qualité, le Silver Arrow ITX-R Rev.A utilise la technologie éprouvée des caloducs. Un total de six caloducs haute performance de 6 mm assure la dissipation la plus efficace de la chaleur générée par le processeur. Les caloducs sont étroitement intégrés dans la plaque de base en cuivre, ce qui garantit une dissipation de la chaleur des plus efficaces.



Le ventilateur TY 129B inclus est contrôlé par la température (PWM) - la vitesse du ventilateur varie (en fonction de la température du CPU) entre 600 et 1 500 tr/min. Le débit d'air du ventilateur optimisé pour un fonctionnement silencieux varie entre 28,32 et 84,97 m³/h tout en générant un niveau sonore d'environ 19 - 23 dB(A). Cela signifie que le ventilateur sera à peine perceptible en fonctionnement normal.



Le ventilateur présente les points de montage d'un ventilateur conventionnel de 120 mm et son diamètre intérieur est plus grand que celui des ventilateurs conventionnels de 120 mm. Le ventilateur silencieux est fixé solidement au dissipateur thermique à l'aide des supports de ventilateur révisés inclus - des coussins anti-vibration adhésifs permettent un montage découplé.



Il est compatible avec les sockets suivants :



- Intel : 775/115X/1200/1366/2011/-3/2066.

- AMD : AM4.



Voici les dimensions :







Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations sur le produit : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP