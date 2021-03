Huntkey met à jour sa série GS d'alimentations pour PC.



Huntkey, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'alimentation, a récemment mis à niveau et lancé ses blocs d'alimentation de la série GS. Quatre modèles, dont les GS500, GS550, GS600 et GS700, sont optimisés au niveau de leur structure interne et emballés dans une nouvelle boîte en papier coloré. Les blocs d'alimentation de la série GS ont été lancés il y a environ trois ans, et ils sont maintenant mis à niveau pour mieux répondre aux exigences des joueurs. Depuis leur lancement en 2017, ils se vendent très bien sur les marchés du sud-est et de l'Asie centrale. Ils sont équipés des composants les plus choisis pour fournir des puissances de sortie de 350 watts à 600 watts. Leurs principales caractéristiques sont les suivantes.















Haute qualité et conception avancée des circuits



Ils sont fabriqués avec des composants sélectionnés pour garantir la qualité. Ils sont équipés d'un PFC actif, d'une topologie à double flux et de doubles filtres EMI pour améliorer l'efficacité énergétique, ainsi que les performances et la stabilité du système informatique des utilisateurs.



Énergie certifiée 80 Plus



Ils sont certifiés 80 Plus, ce qui signifie la reconnaissance d'une haute efficacité énergétique, qui peut dépasser 85% à 50% de charge, et atteindre jusqu'à 82% à 20% et 100% de charge.



Ventilateur extrêmement silencieux



Ils sont conçus avec un ventilateur de 120 mm à contrôle de température, qui peut fonctionner de manière plus fluide sans friction et contrôler intelligemment la vitesse de rotation. Le ventilateur est extrêmement silencieux pour offrir une meilleure expérience utilisateur.



Protections multiples



Les protections multiples comprennent SCP, OPP, OVP, OCP et UVP pour minimiser le risque de dommages dus aux courts-circuits, aux surcharges, aux surtensions, aux sous-tensions et aux surintensités.



Pour plus d'informations sur les alimentations HUNTKEY : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP