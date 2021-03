NVIDIA nous propose : Les GeForce en version 461.92 WHQL.



NVIDIA annonçait en fin de semaine dernière la compatibilité à venir de la technologie Reflex avec le jeu Overwatch. C'est désormais une réalité grâce au pilote GeForce Game Ready Driver 461.92 qui vient de voir le jour spécialement à cet effet.







D'après les graphiques publiés par NVIDIA, en activant Reflex dans Overwatch, la latence système serait diminuée jusqu'à 50 %. Ce test a été effectué sur une configuration basée sur le processeur Intel Core i9-10900K à la résolution 1440p, à la fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et avec tous les réglages au maximum. Avec le GPU GeForce GTX 1660 SUPER, NVIDIA observe une baisse de latence de 63 ms à 31 ms soit 50 % de moins. Même chose avec le GPU GeForce RTX 2060 SUPER (on passe de 47 ms à 24 ms soit - 50 %). Avec le GPU GeForce RTX 3080, la latence diminue de 26 ms à 16 ms soit 40 % de mieux.







Outre l'installation de ce pilote 461.92, l'installation de la dernière mise à jour d'Overwatch du 11 mars 2021 est bien sûr requise pour profiter de Reflex. Mais sachez aussi que Reflex n'est pas disponible pour le moment dans la version finale du jeu mais uniquement sur les serveurs de test du client Battle.net à savoir la région publique de test ou Public Test Region (PTR). Après avoir lancé Overwatch en PTR, il suffit de se rendre dans les réglages vidéo et d'activer l'option NVIDIA Reflex Low Latency.



Tous les GPU NVIDIA GeForce GTX 900 Series et supérieurs sont compatibles avec Reflex. Un écran à fréquence de rafraîchissement variable (G-SYNC) est également requis mais aussi une souris compatible. À ce jour une cinquantaine de souris ont été testées avec succès par NVIDIA avec la fonction Reflex. À noter qu'il est possible de réduire encore un peu plus la latence en utilisant le logiciel GeForce Experience et certains moniteurs G-SYNC 360 Hz dotés du composant Reflex Latency Analyzer ainsi que certaines souris dont le firmware a été modifié pour supporter cet outil de mesure ce qui ne représente plus qu'une petite dizaine de souris du marché.



Le support de Reflex dans Overwatch est le seul changement apporté par le pilote GeForce 461.92 mais ce dernier reprend également bien sûr les corrections de bugs proposées dans le hotfix 461.81 ainsi que des correctifs supplémentaires pour le jeu Dungeon & Fighter, l'application Zoom ou encore les téléviseurs Samsung 8K.



Drivers NVIDIA GeForce Game Ready Driver 461.92 WHQL



- Windows 10 64 bits (x64) Standard : Cliquez ICI,

- Windows 10 64 bits (x64) DCH : Cliquez ICI,

- Windows 7/8/8.1 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



