CORSAIR nous propose un nouveau clavier Gamers : Le K65 RGB MINI.



CORSAIR, leader mondial sur le marché des équipements et composants hautes performances pour les joueurs, a annoncé aujourd’hui le lancement de son tout premier clavier gaming mécanique 60 %, le CORSAIR K65 RGB MINI, ainsi que d’une gamme complète de kits de modification de touches CORSAIR PBT DOUBLE-SHOT PRO pour bénéficier d’une grande variété d’options de personnalisation de clavier.



Réunissant des fonctions remarquables dans son format incroyablement compact, le K65 RGB MINI comprend des switchs de touches mécaniques 100 % CHERRY MX, un rétroéclairage RGB par touche dynamique, la technologie d’hyper-traitement CORSAIR AXON avec un taux d’interrogation de 8 000 Hz et un câble USB Type-C amovible. Lancés en même temps que le K65 RGB MINI, les nouveaux kits de modification de touches CORSAIR PBT DOUBLE-SHOT PRO fournissent cinq couleurs supplémentaires avec lesquelles personnaliser votre K65 RGB MINI ou tout clavier compatible* pour qu’il vous ressemble. Ensemble, le K65 RGB MINI et les nouvelles touches PBT DOUBLE-SHOT PRO offrent une expérience de clavier CORSAIR puissante, personnelle et portable dans le format le plus compact à ce jour.







Tout en étant compact et portable avec un design 60 %, le K65 RGB MINI fournit la plupart des fonctionnalités d’un clavier plus grand grâce à de nombreux raccourcis de fonction intégrés – de la sélection d’éclairage et de profil à l’enregistrement de macro à la volée et aux commandes média. Disponible dans une variété d’options de switchs de touches mécaniques CHERRY MX*, le K65 RGB MINI comporte un ensemble de touches PBT à double injection noire durables utilisable immédiatement et, en option, une touche CORSAIR et une barre d’espace irradiante laissant apparaître votre éclairage RGB.







Pour les joueurs souhaitant personnaliser encore plus leur clavier, le K65 RGB MINI utilise une disposition de rang inférieur standard pouvant être facilement remplacée par des ensembles de touches personnalisées, ce qui est idéal pour les kits de modification de touches CORSAIR PBT DOUBLE-SHOT PRO sortant également aujourd’hui. Les nouveaux kits de modification de touches sont disponibles en six couleurs saisissantes : Onyx Black, Arctic White, Elgato Blue, ORIGIN Red, Rogue Pink et Mint Green. Chaque kit comprend un ensemble complet de touches PBT durables à double injection de 1,5 mm d’épaisseur et à la surface texturée, avec des amortisseurs toriques facultatifs inclus pour une expérience de frappe plus silencieuse. Avec des couleurs saisissantes, un éclairage intense apparaissant sous les touches et des légendes à double injection gardant toujours leur éclat, les nouveaux kits de modification de touches CORSAIR PBT DOUBLE-SHOT PRO sont la solution idéale pour personnaliser votre bureau.







Le K65 RGB MINI est alimenté par la technologie d’hyper-traitement CORSAIR AXON, le système d’exploitation révolutionnaire embarqué en temps réel introduit avec le CORSAIR K100 RGB. AXON permet d’obtenir l’expérience de clavier la plus rapide et réactive de CORSAIR, incluant un taux d’interrogation de 8 000 Hz – assurant des entrées jusqu’à huit fois plus rapides que les claviers gaming standard – et des effets lumineux intégrés 20 couches avancées. Ces fonctionnalités permettent l’exécution immédiate de vos commandes et frappes sans en ignorer une seule. À ce jour, le CORSAIR K100 RGB a également été mis à niveau pour assurer un taux d’interrogation AXON de 8 000 Hz via une mise à jour gratuite du micrologiciel.







Avec les dernières technologies en matière de performances de clavier embarqué, le K65 RGB MINI bénéficie également du logiciel CORSAIR iCUE récemment reconçu pour vous aider à en tirer le meilleur parti. De nombreuses améliorations de l’interface et des processus vous permettent encore plus facilement de profiter au mieux de votre équipement CORSAIR. La nouvelle version d’iCUE comprend le même contrôle incroyablement robuste de toute la gamme de composants et périphériques CORSAIR, avec une interface utilisateur plus épurée qui permet de tirer parti des capacités d’iCUE encore plus simplement, avec des tutoriels pas à pas et des représentations en temps réel de votre programmation. Pour le K65 RGB MINI, iCUE vous offre l’accès à une personnalisation complète et à la synchronisation sur toute votre configuration de votre éclairage RGB ainsi qu’à des intégrations dans le jeu iCUE exclusives, à la programmation de macros et à des remappages de touches étendus, et bien plus encore.







Le K65 RGB MINI est lancé avec trois variantes de switches de touches : CHERRY MX Red pour des frappes de touche douces et linéaires, CHERRY MX SILENT Red combinant un déplacement linéaire avec une conception brevetée de réduction du bruit et CHERRY MX SPEED Silver comprenant une distance d’actionnement ultrarapide de seulement 1,2 mm (CHERRY MX Red sera la seule variante disponible en France pour le lancement).* Avec une multitude de fonctions supplémentaires de clavier taille standard telles que 8 Mo de stockage intégré pour enregistrer jusqu’à 50 profils, la technologie 100 % antifantôme et le rollover complet des touches, et un câble USB type C tressé amovible pour une portabilité facile, le K65 RGB MINI fournit une grande puissance dans un format compact.



* Disponibilité des switches de touches limitées selon la région. Veuillez consulter corsair.com pour voir quels switchs de touches sont disponibles dans votre région. Les kits de modification de touches CORSAIR PBT DOUBLE-SHOT PRO sont compatibles avec les claviers CORSAIR K100 RGB, CORSAIR K60 PRO Series et K65 RGB MINI.



Voici la fiche technique :







Disponibilité, garantie et tarifs



Le CORSAIR K65 RGB MINI et les kits de modification de touches CORSAIR PBT DOUBLE-SHOT PRO sont disponibles dès maintenant sur la boutique en ligne de CORSAIR et auprès des distributeurs et des revendeurs agréés du réseau mondial CORSAIR.



Le CORSAIR K65 RGB MINI et les kits de modification de touches CORSAIR PBT DOUBLE-SHOT PRO sont vendus avec une garantie à vie limitée et secondés par le réseau d’assistance clientèle mondial de CORSAIR.



Le CORSAIR K65 RGB MINI a un prix de vente conseillé aux États-Unis de 129.99 € TTC – veuillez vous référer au site corsair.com ou contacter un conseiller commercial ou un représentant des RP CORSAIR de votre région pour connaître le tarif à jour et régional.



Les kits de modification de touches CORSAIR PBT DOUBLE-SHOT PRO ont un prix de vente conseillé en Europe de 29.99 € TTC – veuillez vous référer au site corsair.com ou contacter un conseiller commercial ou un représentant des RP CORSAIR de votre région pour connaître le tarif à jour et régional.



- Pour en savoir plus sur le CORSAIR K65 RGB MINI, rendez-vous sur : Cliquez ICI.



- Pour en savoir plus sur les kits de modification de touches CORSAIR PBT DOUBLE-SHOT PRO, rendez-vous sur : Cliquez ICI.



- Cliquez sur le lien suivant pour accéder à la vidéo de présentation du CORSAIR K65 RGB MINI : Cliquez ICI.



CORSAIR