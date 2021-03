La mise à jour 1.2 d'Assassin's Creed Valhalla ajoute un transmog d'équipement, de nouvelles compétences, des chats supplémentaires et plus encore.







Assassin's Creed Valhalla reçoit une nouvelle mise à jour importante demain, qui promet de résoudre une longue liste de problèmes et d'ajouter quelques fonctionnalités amusantes, comme la possibilité de redessiner visuellement votre équipement, de nouvelles compétences et options de caméra, et plus encore. Il vous faudra peut-être libérer un peu d'espace disque pour cette mise à jour, car elle occupera environ 18 Go sur Xbox Series X/S, un peu moins de 16 Go sur PC et environ 12 Go sur Xbox One, PS4 et PS5.







Voici les notes de patch partielles pour la mise à jour 1.2.0 d'Assassin's Creed Valhalla :



Changement d'apparence/Transmog



Nous avons ajouté le changement d'apparence alias Transmog au jeu.



- Changez l'apparence de votre équipement et de votre arme dans la même catégorie d'objets chez le forgeron de Gunnar à Ravensthorpe pour 50 argents. "Cette pièce était déjà exceptionnellement belle, mais s'il y a quelqu'un qui peut l'améliorer, c'est bien moi !" -Gunnar

- Les objets modifiés seront marqués d'une étoile dans l'inventaire.



Nouvelles compétences



- Fearless Leaper - Lorsqu'elle est activée, l'attaque de saut a une plus grande zone d'effet et peut être effectuée à n'importe quelle hauteur.

- Butin du corbeau - Votre corbeau récupère le butin des cibles tuées par des attaques à distance.

- Récolte de nourriture - Eivor a désormais plus de chances de récupérer de la nourriture sur les cadavres.



Option de caméra rapprochée



Nous avons ajouté une option de caméra rapprochée au jeu.



- Une fois activée, elle activera une caméra rapprochée pendant le jeu normal.

- La caméra fera un zoom arrière pendant les combats.

- L'option peut être activée dans le menu Gameplay.



Festival d'Ostara



Nous avons ajouté un support en jeu pour le festival d'Ostara.



- Le festival d'Ostara sera disponible du 18 mars au 8 avril. Il comprendra un Ravensthorpe fleuri, des activités secondaires uniques (comme la chasse aux œufs) et des récompenses spéciales.

- Nous vous fournirons plus de détails sur le contenu de la saison d'Ostara dans l'article First Look du 18 mars 2021.



Amélioration des jeux



Divers



- Il y aura désormais plus de chats dans toute l'Angleterre. Le meilleur fouillis.

- Les renards ne devraient plus apparaître à l'intérieur de Lunden.

- Correction d'un problème de déclassement des récompenses Ubisoft Connect (arc spartiate, hache Moonlight).

- Amélioration du comportement physique du personnage lorsqu'il monte les escaliers en courant. Les vêtements ne prennent plus feu.

- Les petits bateaux prennent désormais feu lorsque vous leur lancez des torches.



Équilibrage



- Correction d'un problème à cause duquel l'avantage de la lame de Skadi restait inactif lorsque les conditions étaient remplies.

- Correction d'un problème à cause duquel l'attaque de mêlée du maître sanglier n'accumulait pas de dégâts de feu sur le joueur.

- Correction d'un problème à cause duquel l'attribut Arc de Petra restait inactif au-dessus de 90 % des PV.

- Correction d'un problème à cause duquel la rune du chasseur était activée lorsque les conditions n'étaient pas remplies.

- Correction d'un problème qui permettait aux joueurs de briser l'attaque runique lourde de Kjotve avec des attaques légères pendant la troisième phase.

- Correction d'un problème qui empêchait l'Assassinat garantit de fonctionner et réduisait les dégâts infligés après l'acquisition de la capacité Coup d'épaule.



Si vous voulez en savoir plus sur les corrections de bugs mineurs, vous pouvez consulter les notes de patch complètes d'Assassin's Creed Valhalla ver. 1.2.0, ICI même.



Assassin's Creed Valhalla est disponible dès maintenant sur PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, et Stadia.



La mise à jour 1.2.0 sera disponible demain (16 mars 2021).



WCCFTECH