TECHPOWERUP nous propose le test de la : Corsair Katar Pro XT.



Corsair est une société américaine de périphériques et de matériel informatique fondée en 1994. Après la Katar Pro et la Katar Pro Wireless, Corsair sort la Katar Pro XT, dont le prix est celui d'une souris économique, mais dont les spécifications sont celles d'une souris à 60 $. Équipée du PixArt PMW3391 exclusif à Corsair et capable de 18 000 CPI, la Katar Pro XT est dotée d'un capteur de premier ordre.



Par rapport aux précédentes versions de Corsair, un câble tressé plus souple, de type paracorde, est utilisé et le poids a été maintenu sensiblement bas, à seulement 75 g. En outre, Corsair annonce des boutons principaux à ressort "Quickstrike" particulièrement réactifs. Les options d'éclairage RVB de base sont incluses, tout comme les paramètres de personnalisation habituels via Corsair iCUE.







Voici la fiche technique :







TECHPOWERUP