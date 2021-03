La limite de débit de la NVIDIA RTX 3060 est dépassée, le pilote GeForce 470.05 débloque toutes les performances d'extraction.



Le limiteur de taux de hachage du NVIDIA GeForce RTX 3060 a été vaincu, par la société elle-même, grâce à une mise à jour du pilote. La RTX 3060 a été annoncée par NVIDIA comme étant destinée uniquement aux joueurs, car elle est dotée de mesures qui la rendent non viable pour le minage.



La carte était censée être équipée d'un limiteur de taux de hachage qui détectait les charges de travail des algorithmes typiques de minage de crypto-monnaies et réduisait la vitesse d'horloge du GPU, divisant ainsi par deux l'efficacité du minage de la carte.



L'idée était de faire tourner le lait pour les mineurs, afin qu'il y ait des stocks pour les joueurs. PC Watch rapporte que les derniers pilotes GeForce 470.05 distribués par NVIDIA aux développeurs par le biais du programme Windows Insider annulent le limiteur de taux de hachage, améliorant ainsi de manière significative les performances de minage de la RTX 3060. Avec ce pilote, les mineurs sont sûrs de se procurer des cartes RTX 3060 et d'ignorer toutes les futures mises à jour des pilotes via le canal officiel de NVIDIA.











HardwareLuxx.de et ComputerBase ont tous deux vérifié de manière indépendante que les pilotes GeForce 470.05 "rétablissent" les performances de minage des cartes RTX 3060 aux niveaux dont leur matériel est capable, ce qui correspond à peu près à celles de la RTX 2070 Super.



Ce développement confirme que le limiteur de taux de hachage était purement basé sur le pilote, et que NVIDIA espérait réduire artificiellement les performances de minage des cartes RTX 3060 en ajoutant simplement ce limiteur à toutes les versions compatibles des pilotes GeForce depuis le lancement de la carte ; mais ceux qui sont derrière les pilotes spéciaux 470.05 ont probablement oublié de l'implémenter.



Probablement parce qu'il est basé sur une branche différente du code source, qui est développé en parallèle. NVIDIA a précédemment affirmé que la limitation du taux de hachage est un mécanisme beaucoup plus sophistiqué impliquant une "poignée de main sécurisée entre le pilote et le firmware du système qui empêche la falsification." Tant pis pour cela.



VIDEOCARDZ