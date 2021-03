Voici la solution de Microsoft pour les écrans bleus provoqués par l'impression après l'échec du Patch Tuesday.







La semaine dernière, Microsoft a publié les versions 19041.867 et 19042.867 de Windows OS dans le cadre du Patch Tuesday. Il s'agissait d'une mise à jour de sécurité mineure qui ne comportait que quelques points saillants, mais un autre problème s'y cachait également. Lorsque les utilisateurs tentaient d'utiliser des imprimantes spécifiques dans certaines applications, ils recevaient un écran bleu (BSOD) avec un "APC_INDEX_MISMATCH". Bien qu'il n'y ait pas encore de correctif pour ce problème, Microsoft a publié une solution de contournement que nous montrons ci-dessous.



Selon Microsoft, le problème APC_INDEX_MISMATCH ne semble affecter qu'"un sous-ensemble de pilotes d'imprimante de type 3 et n'affecte pas les pilotes d'imprimante de type 4." Fondamentalement, un pilote de type 3 fait en sorte que les travaux d'impression soient traités sur le client et sont fournis par le fabricant de l'imprimante, semble-t-il. En revanche, les pilotes de type 4 sont plus ou moins génériques, car les travaux d'impression sont traités sur le serveur, de sorte que seul ce dernier a besoin du pilote.



Si vous voulez savoir quel type de pilotes d'impression vous avez, vous pouvez suivre les étapes de Microsoft ci-dessous :



1°) Appuyez sur la touche Windows+r ou sélectionnez Démarrer et tapez exécuter et sélectionnez-le.

2°) Tapez printmanagement.msc et appuyez sur Entrée ou sélectionnez le bouton OK.

3°) Si Print Management s'ouvre, passez à l'étape 4. Si vous recevez le message d'erreur "Windows ne peut pas trouver 'printmanagement.msc'", sélectionnez Démarrer et tapez "manage optional features" et sélectionnez-le. Sélectionnez Add a Feature et tapez print, cochez la case à côté de Print Management Console et sélectionnez install. Vous devez maintenant recommencer à l'étape 1.

4°) Développez Print Servers, développez le nom de votre ordinateur et sélectionnez Printers.

5°) Vous pouvez maintenant voir le type de pilote pour chacun de vos pilotes d'imprimante installés.



Dans tous les cas, si vous rencontrez un écran bleu avec l'erreur que nous avons listée, suivez la vidéo de Microsoft ci-dessus avec les commandes suivantes :



- rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Xg /n "Pilote KX pour l'impression universelle".

- rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Xs /n "Pilote KX pour l'impression universelle" attributs +direct



NOTE : Les utilisateurs devront remplacer "KX driver for Universal printing" par le nom de leur imprimante, comme indiqué dans la vidéo.



Voici la vidéo : Cliquez ICI.



Ce problème semble affecter plusieurs versions de Windows client et serveur, donc Microsoft essaye probablement de sortir une solution réelle dès que possible. En l'état actuel des choses, l'entreprise indique qu'elle "travaille à une résolution et estime qu'une solution sera disponible dans la semaine à venir". Espérons que nous en saurons plus bientôt, mais la solution de contournement devrait convenir en attendant. Dans tous les cas, avez-vous rencontré ce problème ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous si oui et si la solution a fonctionné pour vous.



HOTHARDWARE