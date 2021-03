Le pilote GeForce 461.72 mis à jour pour le code d'erreur 52 sous Windows 7.



L'information date déjà d'il y a plusieurs jours, mais en attendant la sortie des prochains drivers GeForce des branches R465 et R470, il est encore temps d'en parler ! Suite à la publication fin février des drivers GeForce Game Ready 461.72 WHQL, les personnes qui utilisent encore le système d'exploitation Windows 7 se sont en effet révélées incapables d'installer correctement cette mise à jour.







Dans le gestionnaire de périphériques de Windows, un code d'erreur 52 était affiché dans les propriétés de la carte graphique ce qui signifie que la validité de la signature du pilote 461.72 n'avait pas pu être vérifiée durant son installation. L'intégrité du pilote n'étant donc pas garantie, le pilote graphique n'était pas chargé par Windows empêchant ainsi de profiter correctement de la carte (pas d'accélération matérielle, faible résolution...).



NVIDIA a rapidement confirmé ce problème avec Windows 7 et a même supprimé le fichier de ses serveurs avant de finalement proposer un pilote 461.72 corrigé qui porte maintenant la mention RP (RePack). Si vous avez précédemment téléchargé le fichier 461.72 original, supprimez-le et téléchargez la version corrigée ci-dessous.



Il n'est pas précisé si les systèmes Windows 8 et 8.1 étaient aussi concernés par ce problème de signature et ce code 52. Aucun problème en revanche pour Windows 10 qui n'est absolument pas concerné.



Drivers NVIDIA GeForce Game Ready Driver 461.72 WHQL



- Windows 10 64 bits (x64) Standard : Cliquez ICI,

- Windows 10 64 bits (x64) DCH : Cliquez ICI,

- Windows 7/8/8.1 64 bit (x64) : Cliquez ICI.



