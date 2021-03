ARCTIC présente le nouveau composé thermique de la MX-5.



ARCTIC, l'un des principaux fabricants de refroidisseurs et de composants PC silencieux, lance officiellement aujourd'hui sa pâte thermique MX-5. Cette pâte haute performance nouvellement développée présente un ensemble idéal de propriétés thermiques, garantissant une dissipation fiable de la chaleur sur de longues périodes. ARCTIC MX-5 est disponible dès maintenant dans des variantes allant de 2 à 50 grammes, avec et sans spatule.















Comme toutes les pâtes thermiques d'ARCTIC, MX-5 est totalement exempt de métal. Parce que MX-5 n'est ni conductrice ni capacitive, son utilisation est particulièrement sûre : la possibilité de courts-circuits, de dommages dus à la corrosion ou de décharges est éliminée.



Quelle que soit la méthode d'application, l'application du MX-5 est très facile grâce à sa faible viscosité. La pâte peut être répartie uniformément sur le processeur en un film extrêmement fin grâce à la pression de contact du dissipateur thermique. Combiné à une conductivité thermique élevée, cela se traduit par une très faible résistance thermique, ce qui peut contribuer à améliorer la durée de vie et les performances du processeur.



MX-5 utilise des microparticules de carbone comme matériau de remplissage pour aplanir les petites imperfections des dissipateurs thermiques et des répartiteurs de chaleur, améliorant ainsi le transfert de chaleur entre le composant et le dissipateur thermique. Il peut être utilisé sur tous les processeurs et GPU, qu'ils soient dans des PC, des ordinateurs portables ou des consoles. MX-5 est également recommandé pour les circuits intégrés à forte chaleur résiduelle et pour les dispositifs semi-conducteurs de puissance.



Disponibilité et Prix



La MX-5 est disponible dès maintenant sur Amazon (USA) au prix de départ de 5.89 Dollars.



TECHPOWERUP