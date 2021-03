Thermaltake annonce les ToughRAM RGB dans de nouvelles versions, ainsi que la nouvelle ToughRAM XG.



Thermaltake, la marque leader dans le domaine du PC DIY premium pour les solutions de refroidissement, le matériel de jeu et les mémoires pour enthousiastes, annonce aujourd'hui la sortie officielle du kit de mémoire TOUGHRAM XG RGB DDR4 16 Go (8 Go x 2), et est désormais disponible à la vente sur TTPremium.com et Thermaltake.com. La TOUGHRAM XG RGB est proposée dans des fréquences allant de 3 600 MHz à 4 600 MHz pour 16 Go (8 Go x 2). Elle présente un style distingué pour les utilisateurs qui recherchent des modules de mémoire RAM au style gaming non conventionnel.











Compatible avec les dernières cartes mères DDR4 d'AMD et d'Intel, la TOUGHRAM XG RGB DDR4 16 Go (8 Go x 2) a été soumise à des tests rigoureux afin de sélectionner des circuits intégrés rigoureusement sélectionnés pour des performances élevées et stables. Le dissipateur thermique en aluminium de la TOUGHRAM XG a été décoré d'un motif géométrique pour un look élégant et frais, tout en améliorant la dissipation de la chaleur pendant l'utilisation.



En tant que kit de mémoire haut de gamme de la série TOUGHRAM, le TOUGHRAM XG RGB a été mis à niveau avec 16 LEDs et une barre lumineuse unique en forme de X pour contrôler 8 zones d'éclairage pour des couleurs splendides. Les utilisateurs peuvent choisir plus de 25 modes d'éclairage prédéfinis à partir du logiciel TOUGHRAM, ou le synchroniser avec plusieurs logiciels RGB, y compris notre logiciel d'édition de lumière avancé NeonMaker pour configurer la timeline.



La TOUGHRAM XG poursuit l'héritage de la construction d'un écosystème RGB complet, elle peut être synchronisée avec le logiciel TT RGB Plus ainsi qu'avec d'autres composants compatibles. De plus, la TOUGHRAM XG peut supporter les cartes mères équipées d'un header RGB adressable 5 V, permettant aux utilisateurs de contrôler les effets lumineux directement depuis le logiciel RGB de la carte mère.



Thermaltake lance également aujourd'hui son nouveau kit mémoire DDR4 TOUGHRAM RGB Metallic Gold et Racing Red 3 600Mhz en kits de 16 Go (8 Go x2). L'objectif de Thermaltake est de fournir plus d'alternatives aux passionnés de RGB pour libérer leur créativité sur les PC, tout en profitant des performances fiables de TOUGHRAM XG RGB et TOUGHRAM RGB Memory Kit.



Disponibilité, Garantie et Compatibilité



Les kits de mémoire Thermaltake TOUGHRAM XG RGB DDR4 16 Go (8 Go x 2) et TOUGHRAM RGB Metallic Gold/Racing Red 3 600 MHz 16 Go (8GBx2) sont maintenant disponibles sur ttpremium.com et bénéficient d'une garantie limitée à vie pour les RAMs, qui est supportée par le service client et le réseau de support technique Thermaltake dans le monde entier.



Pour plus d'informations, consultez les pages suivantes :



- ToughRAM RGB Metallic Gold : Cliquez ICI,

- ToughRAM RGB Racing Red : Cliquez ICI.



Pour les fréquences mémoires :



- DDR4-3600 : Cliquez ICI,

- DDR4-4000 : Cliquez ICI,

- DDR4-4400 : Cliquez ICI,

- DDR4-4600 : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP