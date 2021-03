Benchmarking du processeur AMD Ryzen 5 5300G.



Le Ryzen 5 5300G est un APU Zen 3 d'AMD qui a été récemment repéré sous forme d'échantillon technique. Le nouveau processeur a récemment été listé sur eBay avec la désignation 100-000000262-30_Y, et bien que le processeur soit maintenant épuisé, il a déjà été benchmarké et détaillé.



Le Ryzen 5 5300G est le successeur des processeurs Ryzen 3 4300G (exclusivité OEM) et Ryzen 3 2300G (grand public) et devrait offrir des améliorations significatives des performances avec l'introduction des cœurs Zen 3. Le 5300G comprend quatre cœurs et huit threads avec une horloge de base potentielle de 3,5 GHz et aucune horloge de boost signalée, mais cela est susceptible de changer avec la sortie officielle.



















Le processeur a été mis à l'épreuve avec les performances CPU-Z en mode monofilaire qui montrent que le processeur apporte une amélioration de 10,4 % par rapport au 4300G, tandis qu'en mode multi-filaire, l'amélioration est de 7,9 %. Dans Cinebench R15, le 5300G bat le Ryzen 3 Pro 4350G de 16,7% et l'Intel Core i3-10100 de 11,6%. Nous n'avons obtenu que deux benchmarks de jeu pour Battlefield 4 et Battlefield V.



La carte graphique Vega embarquée du processeur s'est comportée admirablement dans les deux cas, fournissant 29 FPS dans Battlefield V en 1080p avec des paramètres élevés. Lorsque nous jouons avec des paramètres graphiques moins exigeants ou avec des jeux plus anciens, nous voyons des chiffres impressionnants avec jusqu'à 95 FPS sur Battlefield 4 en 1080p avec des paramètres bas.



Une petite vidéo : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP