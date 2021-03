GIGABYTE annonce la carte mère Z590 AORUS Tachyon pour un overclocking extrême.



GIGABYTE a annoncé la Z590 AORUS Tachyon, une carte mère haut de gamme destinée aux passionnés à la recherche de prouesses extrêmes d'overclocking du processeur et de la mémoire. La carte est conçue avec une disposition optimisée pour les bancs d'essai en plein air. Elle est dotée d'une solution VRM puissante pour le CPU, alimentée par deux connecteurs EPS à 8 broches, et de 12 phases VRM directes, chacune dotée d'un DrMOS 100 A et d'un condensateur au tantale.



La carte est dotée d'une mémoire 1-DIMM-par-canal (1DPC), sur seulement deux emplacements DIMM DDR4, une topologie de mémoire qui permet les fréquences les plus élevées. La carte est également dotée de commandes physiques pour un certain nombre de fonctions adaptées aux overclockers, telles que la sélection du profil BIOS, le redémarrage à froid, la sélection manuelle de la ROM BIOS, l'optimisation LN2, etc.



















Les emplacements d'extension sur le GIGABYTE Z590 AORUS Tachyon comprennent quatre PCI-Express x16, dont deux sont Gen 4 (lorsqu'ils sont associés à la 11ᵉ génération "Rocket Lake"), et fonctionnent soit à x16/NC ou x8/x8 ; et les deux autres sont Gen 3 x4/x1, connectés au PCH Z590.



La connectivité de stockage comprend trois emplacements M.2 NVMe, dont l'un est relié au CPU et est de type Gen 4 x4 lorsqu'il est utilisé avec "Rocket Lake", et les autres de type Gen 3 x4. Les autres connectivités comprennent une solution audio embarquée haut de gamme alimentée par un Realtek ALC1220-VB CODEC, une interface réseau filaire 2,5 GbE alimentée par un contrôleur Intel i225-V, et un 802.11 ax (Wi-Fi 6E), alimenté par un contrôleur Intel AX210.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP