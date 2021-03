Les joueurs d'Overwatch bénéficient d'un avantage grâce à la réduction de la latence de NVIDIA Reflex, comment l'activer ?







Les jeux multijoueurs compétitifs sont plus populaires que jamais et les joueurs ont besoin de tous les avantages qu'ils peuvent avoir sur leurs concurrents. Pour les aider, NVIDIA a créé NVIDIA Reflex, une suite de technologies qui optimise les expériences de jeu pour réduire la latence du système dans les jeux. Cette technologie arrive maintenant dans Overwatch, et les joueurs peuvent l'essayer sur la région de test publique aujourd'hui.



Comme l'explique NVIDIA, Reflex est "une suite révolutionnaire de technologies de GPU, d'affichage G-SYNC et de logiciels qui mesurent et réduisent la latence du système dans les jeux compétitifs." Pour résumer, Reflex réduit simplement la latence du système "motion to photo" (vos interactions par rapport au temps qu'il faut à votre écran pour se mettre à jour en fonction de celles-ci), ce qui permet aux joueurs d'avoir des actions et des réactions plus rapides via le clavier et la souris. Ceci est extrêmement important dans les jeux compétitifs et les eSports, car être le premier à tirer ou à tirer avec plus de précision peut faire la différence entre la victoire et la défaite.







Bien qu'Overwatch ne se résume pas toujours à une mise à mort en une fraction de seconde, jouer au maximum de ses capacités serait certainement utile dans n'importe quelle situation. Au final, les joueurs dotés de Reflex pourront, on l'espère, "acquérir des cibles plus rapidement, réagir plus vite et augmenter la précision de la visée simplement en activant NVIDIA Reflex dans les paramètres d'un jeu". NVIDIA affirme en outre qu'il s'agit peut-être de la meilleure implémentation du logiciel et de la technologie à ce jour, puisque la société affirme que ses tests ont indiqué une "énorme réduction de 50% de la latence du système avec Reflex activé."



Si vous voulez essayer NVIDIA Reflex dans Overwatch, vous pouvez suivre les étapes de NVIDIA ci-dessous pour vous lancer dès aujourd'hui :



- Étape 1 : redémarrez l'application de bureau Battle.net,



- Étape 2 : accédez à l'onglet Overwatch dans le menu de gauche,



- Étape 3 : sélectionnez "Public Test Region(PTR)" dans le menu déroulant "GAME VERSION",



- Étape 4 : cliquez sur "Installer" pour lancer le processus d'installation,



- Étape 5 : Une fois le client PTR installé et mis à jour, cliquez sur "Jouer" pour commencer.



Une fois le client PTR d'Overwatch installé et la mise à jour du 11 mars téléchargé, ouvrez le jeu, allez dans Options, Paramètres vidéo et activez NVIDIA Reflex. Avec NVIDIA Reflex activé, le jeu sera instantanément plus réactif, augmentant vos chances de victoire en ligne.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Dans l'ensemble, NVIDIA Reflex est une technologie assez impressionnante qui aidera certainement les joueurs à améliorer leur jeu dans Overwatch, ou dans tout autre titre qui supporte cette technologie. Espérons que Reflex sera bientôt disponible dans Overwatch, mais pour l'instant, il n'est disponible que dans la région de test publique que vous pouvez essayer aujourd'hui. Si vous avez l'occasion d'essayer NVIDIA Reflex dans Overwatch, faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous.



HOTHARDWARE