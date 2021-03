ASUS nous propose un nouveau casque pour Gamers : Le ROG Strix Go BT.















Immersion totale,

Partout



ROG Strix Go BT est le casque de jeu qui offre des expériences d'écoute sans fil inégalés pour des jeux incroyablement immersifs. La faible latence et la haute résolution de la technologie audio Qualcomm aptX Adaptive garantissent un son Bluetooth transparent et de haute qualité, et le casque est prêt à être utilisé avec votre plateforme de jeu préférée. La technologie ANC (Active Noise Cancelation) vous permet de vous couper du monde pour rester concentré et le microphone ASUS AI Noise-Canceling (AI Mic) vous permet de garder vos conversations en jeu clair comme de l'eau de roche.



Technologie de suppression active du bruit

Technologie d'annulation du bruit



Doté de la technologie ANC, le ROG Strix Go BT vous permet de faire abstraction des bruits extérieurs et de vous immerger totalement dans le jeu. En bloquant les bruits indésirables, le casque offre une expérience audio plus authentique avec une excellente présentation des sons haute fréquence et une gamme basse fréquence claire et définie. Avec une reproduction audio naturelle et une écoute non perturbée dans n'importe quel environnement, le casque vous permet de profiter d'un tout nouveau niveau de jeu et de divertissement mobile.



Mode ANC :



- Suppression des bruits forts - Suppression des bruits légers,

- Son ambiant - Suppression des bruits parasites.



Technologie audio adaptative Qualcomm aptX



Profitez d'un son Bluetooth haute résolution et à faible latence avec la technologie audio Qualcomm aptX Adaptive sur le ROG Strix Go BT. Cette technologie offre des expériences d'écoute impeccables et ininterrompues, parfaitement synchronisées avec les visuels pour ne rien manquer.



Autonomie super longue et charge rapide



La charge rapide offre jusqu'à 5 heures d'utilisation avec seulement 15 minutes de charge, ou vous pouvez recharger la batterie complètement pour jusqu'à 45 heures de jeu non-stop, du matin au soir.



Prêt pour le jeu sur la plateforme de votre choix



Le ROG Strix Go BT est doté d'une connexion Bluetooth et d'un connecteur 3,5 mm, qui permettent des expériences d'écoute incroyables lors des jeux sur PC, smartphones, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch.



Microphone anti-bruit



Le micro ASUS AI Mic du ROG Strix Go BT est doté d'un processeur dédié conçu pour filtrer plus de 500 millions de types de bruits de fond tout en préservant la communication vocale. Le processeur de l'AI Mic améliore le son des voix humaines, garantissant une expérience de suppression du bruit d'une clarté exceptionnelle et une distorsion vocale minimale lors des conversations dans les jeux.



Sacoche de transport pour une portabilité accrue



La légèreté du ROG Strix Go BT offre un confort inégalé pendant les longues sessions de jeu. Et grâce à son design pliable, il est idéal pour une utilisation nomade.

Pour plus de portabilité et de commodité, le ROG Strix Go BT est livré avec une housse de transport compacte qui protège et organise votre casque et vos accessoires.



- Adaptateur avion,

- Câble de charge (1 m),

- Câble audio 3,5 mm (1,2 m).



Pas de date ni de prix pour le moment.



