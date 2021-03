POWERCOLOR nous propose : La Radeon RX 6700 XT HELLHOUND.



PowerColor n'a jusqu'à présent dévoilé que son modèle de référence de la carte graphique RX 6700 XT. Aujourd'hui nous vous apportons le premier regard sur leur modèle personnalisé.



PowerColor Hellhound est la nouvelle série dans la gamme du fabricant. La société proposera désormais les séries Liquid Devil, Red Devil, Red Dragon, Hellhound et Figher (dans l'ordre de leur importance).











La série Hellhound sera dotée d'une nouvelle palette de couleurs. Au lieu d'éléments gris foncé et rouges, le nouveau modèle présentera un schéma de couleurs noir et bleu. La première carte de la série présente un design translucide à trois ventilateurs qui semble être éclairé par des lumières bleues. Pour le moment, il n'est pas clair si les ventilateurs peuvent être éclairés par d'autres couleurs. La plaque arrière comporte le logo de la nouvelle série, mais il ne semble pas être éclairé par des LED.



PowerColor RX 6700 XT Hellhound est une carte entièrement personnalisée avec deux connecteurs d'alimentation à 8 broches (une amélioration par rapport à la référence 6+8 broches). La carte offre une configuration standard de sortie d'affichage de triple DisplayPort 1.4a et un seul HDMI 2.1.











Les informations sur le prix et les vitesses d'horloge de ce modèle ne sont pas encore disponibles. Cependant, étant donné qu'il s'agit de la première (et jusqu'à présent la seule) conception personnalisée de la RX 6700 XT de PowerColor, nous nous attendons à ce qu'elle commence à être vendue le 18 mars, lorsque la nouvelle UGS Radeon sera officiellement lancée.



VIDEOCARDZ