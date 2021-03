RAPPO nous propose deux nouveaux claviers : Les ultra-slim E9100M et le 9500M.



Les périphériques de Rapoo ont joué un rôle de pionnier dans l'utilisation de la technologie sans fil, ce qui a donné lieu à un large portefeuille de solutions adaptées à tous les budgets et à tous les cas d'utilisation. Afin de proposer de nouveaux designs ultra-minces, Rapoo a introduit le nouveau combo clavier ultra-mince E9100M et clavier 9500M. Avec une hauteur de seulement 4,9 et 4,5 millimètres, les claviers attirent le regard, tandis que les boîtiers en aluminium anodisé offrent stabilité et durabilité.















Les deux claviers prennent en charge la technologie sans fil multimode exclusive de Rapoo, qui permet aux utilisateurs de se connecter à plusieurs appareils en utilisant toutes les itérations Bluetooth, ce qui élimine la nécessité de vérifier la compatibilité et d'utiliser un dongle 2,4 GHz. Le E9100M se différencie en proposant un pavé numérique dans un format compact, tandis que le combo 9500M propose également des touches de raccourci dédiées au multimédia et une souris dotée d'un capteur 1600 DPI entièrement réglable.



Les E9100M et 9500M offrent une alternative abordable aux périphériques proposés pour les appareils Apple et les Smart TV compatibles Bluetooth. Ils sont compatibles avec les derniers PC, IPad, smartphones et téléviseurs intelligents tout en offrant le même design de haute qualité.



"Les claviers ultra-minces en alliage d'aluminium et en acier inoxydable sont depuis le début un facteur de différenciation essentiel de la marque Rapoo", a déclaré Bob Blankert, directeur général de Rapoo Europe BV. "Notre premier clavier emblématique E9270P, à l'époque de nos débuts, a rendu Rapoo célèbre pour sa façon d'envisager le design des produits, en définissant de nouvelles tendances et un standard plus élevé dans les accessoires de bureau.



Nous ne cessons de faire évoluer nos produits sur le plan technique et pratique pour offrir le meilleur rapport qualité-prix à nos utilisateurs, le meilleur exemple étant la technologie sans fil multimode. Cependant, quels que soient les changements que nous mettons en œuvre, nous gardons toujours à l'esprit notre identité et les différentiateurs clés du design qui font de Rapoo une entreprise unique en son genre. Nous sommes donc très heureux d'introduire ces deux modèles sur le marché britannique et de permettre aux consommateurs de découvrir la différence."



Pour plus d'informations :



- E9100M : Cliquez ICI,

- 9500M : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP