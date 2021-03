TECHPOWERUP nous propose le test du : Zadak Spark RGB 1 To.



Zadak est un fabricant de matériel informatique assez jeune - ils ont été fondés en 2015 à Taïwan. Outre les SSD, ils ont sorti des boîtiers, de la mémoire et des refroidisseurs d'eau en circuit fermé. Tous leurs produits sont destinés à l'espace PC DIY.







Le Zadak Spark RGB est un SSD M.2 NVMe qui se donne à fond dans le bling-bling RVB. Grâce à la prise en charge de tous les principaux fournisseurs de cartes mères, vous pouvez utiliser le Spark RGB avec le logiciel de contrôle RVB de votre carte mère, et cela fonctionne tout simplement. Aucun câblage supplémentaire n'est nécessaire, le SSD apparaîtra comme un élément ARGB séparé dans le logiciel RGB de votre carte mère.



Sous le capot, le SSD Zadak Spark RGB est basé sur un contrôleur Phison PS5012-E12, associé à une mémoire flash TLC 3D à 96 couches de Micron et à 1 Go de cache DRAM DDR4. PCI-Express 3.0 x4 est utilisé comme interface hôte.



Voici la fiche technique :







Le Zadak Spark RGB SSD est disponible dans des capacités de 512 Go (130 Dollars), 1 To (220 Dollars) et 2 To (390 Dollars). L'endurance de ces modèles est fixée à 360 TBW, 726 TBW et 1550 TBW respectivement.



Zadak offre une garantie de cinq ans pour le Spark RGB.



Pour lire la suite du test : Cliquez ICI.



