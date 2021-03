EIZO nous propose un nouvel écran Gamers : Le FlexScan EV3895-BK.



L'EV3895 de 37,5 pouces est le premier moniteur ultra-large et incurvé d'EIZO. Ce moniteur UWQHD + (3840 x 1600) dispose d'une station d'accueil USB Type-C et de capacités LAN pour s'adapter aux styles de travail des professionnels.















Plus d'espace, visualisation transparente







L'EV3895 de 37,5 pouces est un moniteur ultra-large incurvé UWQHD + (3840 x 1600) avec un rapport hauteur/largeur de 24:10. Le moniteur dispose de près de trois fois plus de pixels que les moniteurs Full HD. Les utilisateurs peuvent librement organiser plusieurs applications sur son vaste écran sans les cadres gênants typiques des configurations multi-moniteurs.



Tout voir à une distance confortable





(Avant)





(Après)



Plus un utilisateur s'assoit près d'un grand écran, plus la distance entre ses yeux et les bords éloignés de l'écran est grande. Un moniteur incurvé amène doucement ces bords à une distance plus confortable, améliorant la visibilité, la mise au point et l'immersion.



Connexion multi-entrées pratique







La fonction Picture-by-Picture (PbyP) permet au moniteur de recevoir jusqu'à trois signaux vidéo simultanément. Cela permet d'économiser le temps et les tracas liés au basculement entre les sources vidéo et audio lors de l'utilisation de plusieurs ordinateurs. Le moniteur est livré avec six dispositions Picture-by-Picture prédéfinies.



Échangez les mises en page d'une simple pression sur un bouton







Lors de l'affichage simultané du contenu de trois entrées vidéo via Picture-by-Picture (PbyP), la fonction d'échange de fenêtre principale vous permet de changer instantanément la disposition des fenêtres. Cela fournit un moyen simple et rapide de déplacer librement la mise au point sur n'importe quel écran.



Pas besoin de transporter une alimentation volumineuse







L'alimentation de 85 watts du moniteur via USB Type-C charge de manière fiable les ordinateurs portables et les petits ordinateurs de bureau. Cela élimine le besoin d'un bloc d'alimentation encombrant d'un ordinateur portable, libérant ainsi de l'espace sur le bureau.



Mince et sans cadre







Le moniteur ultra-large incurvé de 37,5 pouces se fond facilement dans des espaces de travail encore plus petits. Il peut se tenir sur de petites surfaces grâce à son design fin et sans cadre et à son petit support stable. Il peut facilement être placé sur un petit bureau et laisser suffisamment d'espace pour travailler confortablement.



Haut-parleurs frontaux pour un meilleur son







Le moniteur a des haut-parleurs intégrés dans le cadre avant minimaliste, garantissant que le son est concentré sur l'utilisateur. Cela minimise également toute perturbation des personnes dans l'environnement environnant.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 1 799.95 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



EIZO