COOLER MASTER nous propose un nouveau tapis de sol pour gamers : Le FM510.



Conçu pour s'harmoniser avec votre fauteuil, protéger votre sol et servir de tapis de sol confortable. Notre tapis de sol pour jeux est durable, étanche aux éclaboussures et facile à nettoyer, ce qui vous donne un contrôle total même si vous renversez accidentellement une boisson.







Durable et résistant aux éclaboussures



Tout comme nos tapis de souris, ce tapis de sol pour jeux vidéo est fabriqué à partir du même tissu en caoutchouc durable et résistant aux éclaboussures qui est idéal pour lutter contre la routine quotidienne. Grâce à son revêtement hydrofuge, votre tapis de sol est sûr de rester protégé et sans taches.



Marcher sur des nuages



Avec une épaisseur de 3,0 mm, notre tapis de sol pour jeux vidéo offre un confort maximal, vous permettant de rester au top de votre jeu de la tête aux pieds.



Le meilleur ami d'un fauteuil



Notre tapis de chaise de jeu est le compagnon idéal de nos chaises de jeu. Il protège vos sols, mais offre également la meilleure expérience possible en fournissant à votre fauteuil une base stable et souple.



Voici la fiche technique :







Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 79.96 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



COOLER MASTER