AMD confirme que la mise à jour AGESA 1.2.0.2 résoudra les problèmes de connectivité USB de Ryzen.







AMD pense savoir pourquoi certains propriétaires de Ryzen rencontrent des problèmes d'USB avec les cartes mères basées sur un chipset de la série 500. Et avec cette connaissance, il prévoit de déployer un correctif. Cette correction se fera par le biais d'une mise à jour du BIOS, dont le calendrier dépendra en partie de la marque et du modèle de votre carte mère spécifique.



Il s'agit principalement d'utilisateurs signalant des interruptions de connexion de périphériques externes branchés sur un port USB 2.0. Pour une raison quelconque, les cartes mères de la série 500 ont eu des problèmes dans de tels scénarios, lorsque PCI Express 4.0 est activé dans le BIOS. Il y avait toujours la possibilité de désactiver PCIe 4.0 - AMD a également proposé quelques autres correctifs potentiels la semaine dernière - mais cela prive la plateforme de l'une de ses principales caractéristiques.



Les plaintes précédentes suggéraient que les problèmes de connexion étaient plus susceptibles de se manifester lorsque le PC affecté était soumis à une charge CPU élevée. Certains utilisateurs ont également constaté que le passage d'un périphérique à faible vitesse, comme une souris ou un casque, d'un port USB 2.0 à un port USB 3.0 permettait de résoudre le problème.



Ce n'est pas non plus un bon correctif ni, pour beaucoup de gens, une solution à long terme. Heureusement, AMD s'est emparé du problème et pense maintenant avoir une solution pour les problèmes intermittents de connectivité USB.



"Nous avons enquêté sur la connectivité USB intermittente que vous avez signalée. Avec votre aide, nous pensons avoir isolé la cause profonde et développé une solution qui répond à une série de symptômes signalés, y compris (mais sans s'y limiter) : Le décrochage du port USB, le grésillement audio de l'USB 2.0 (par exemple les combos DAC/AMP), et l'exclusion de l'USB/PCIe Gen 4 ", a déclaré AMD dans un communiqué.



AMD n'a pas donné de détails sur la cause exacte du problème, mais a indiqué qu'il serait traité dans la prochaine version d'AGESA (1.2.0.2), qui est le microcode sur lequel les fabricants de cartes mères règlent leur propre firmware BIOS personnalisé.



Si tout se passe comme prévu, AMD distribuera AGESA 1.2.0.2 à ses partenaires matériels "pour une intégration dans environ une semaine". Compte tenu de ce délai, les utilisateurs peuvent s'attendre à ce que les BIOS bêta basés sur AGESA 1.2.0.2 des fabricants de cartes mères arrivent au début du mois prochain.



HOTHARDWARE