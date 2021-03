TECHPOWERUP nous propose : GPU-Z en version 2.38.0.



TechPowerUp a publié aujourd'hui la dernière version de TechPowerUp GPU-Z, le populaire utilitaire d'information et de surveillance du sous-système graphique. Avec la dernière version 2.38.0, nous introduisons la possibilité de détecter le support de Resizable BAR. GPU-Z peut maintenant dire si Resizable BAR est supporté, et si oui, s'il est activé.



AMD se réfère à Resizable BAR comme AMD Smart Access Memory, mais il s'agit d'une fonctionnalité développée par le PCI-SIG, qui permet à votre CPU de voir l'ensemble de la mémoire vidéo de votre carte graphique discrète comme un seul bloc adressable, plutôt que par des ouvertures de 256 Mo. Il a été constaté que cette fonctionnalité améliore les performances des jeux qui peuvent en tirer parti. L'état de la BAR redimensionnable peut désormais être consulté à partir de l'onglet principal, juste à côté de l'état multi-GPU.







La dernière version de TechPowerUp GPU-Z ajoute également la prise en charge des GPU nouveaux et à venir, notamment les iGPU AMD Radeon RX 6700 XT, RX 6700, RX 6600 XT, RX 6600 et les processeurs mobiles Ryzen "Lucienne". La prise en charge de la NVIDIA GeForce RTX 3070 Mobile est également ajoutée. D'autres nouvelles fonctionnalités incluent la possibilité de surveiller les températures négatives sur les GPU NVIDIA. Nous avons corrigé l'extraction du BIOS vidéo sur les GPU AMD RDNA2 (série Radeon RX 6000).



Les modifications apportées sont les suivantes :



- Correction de la sauvegarde du BIOS sur les cartes AMD RDNA2. Les BIOS sauvegardés avec les anciennes versions de GPU-Z ne font que 512 Ko et bloquent votre carte lorsqu'ils sont flashés.

- L'état de la barre de redimensionnement PCI-Express est maintenant affiché dans la fenêtre principale.

- Ajout du support pour la surveillance de la température négative sur NVIDIA

- Ajout de la prise en charge des cartes graphiques intégrées AMD Radeon RX 6700 XT, RX 6700, RX 6600 XT, RX 6600, Lucienne APU.

- Ajout de la prise en charge de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 Mobile.



Pour le télécharger, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP