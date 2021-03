ASRock lance les cartes graphiques de la série AMD Radeon RX 6700 XT.



ASRock, leader mondial de la fabrication de cartes mères, présente aujourd'hui ses cartes graphiques de la série AMD Radeon RX 6700 XT. Ces nouveaux produits comprennent la carte AMD Radeon RX 6700 XT Phantom Gaming D 12GB OC haut de gamme à triple ventilateur, la carte AMD Radeon RX 6700 XT Challenger Pro 12GB OC milieu de gamme à triple ventilateur et la carte graphique AMD Radeon RX 6700 XT Challenger D 12GB à double ventilateur.



La série de cartes graphiques AMD Radeon RX 6700 XT d'ASRock s'appuie sur la technologie du processeur 7 nm et l'architecture de jeu révolutionnaire AMD RDNA 2, et supporte l'API DirectX 12 Ultimate, le raytracing accéléré au niveau matériel et HDMI 2.1. La gamme de produits dispose de 12 Go de mémoire GDDR6 et prend en charge la dernière norme de bus PCI Express 4.0. Avec ces caractéristiques avancées, les cartes graphiques ASRock AMD Radeon RX 6700 XT améliorent votre expérience de jeu en 1440p.



ASRock AMD Radeon RX 6700 XT Phantom Gaming D 12GB OC







La carte graphique haut de gamme ASRock AMD Radeon RX 6700 XT Phantom Gaming D 12GB OC utilise le système de refroidissement Phantom Gaming 3X à trois ventilateurs pour assurer une dissipation efficace de la chaleur. Le cadre métallique renforcé et la plaque arrière empêchent la carte de se déformer. Le ventilateur ARGB, la carte à LED ARGB latérale et le connecteur ARGB prennent tous en charge Polychrome SYNC, ce qui permet aux utilisateurs de personnaliser et de contrôler entièrement les effets lumineux. Ces caractéristiques spéciales, couplées avec le schéma de couleurs noir et rouge et les paramètres par défaut pré-overclockés, font de la carte graphique ASRock AMD Radeon RX 6700 XT Phantom Gaming 12GB OC la carte idéale pour répondre aux besoins des joueurs.



ASRock AMD Radeon RX 6700 XT Challenger Pro 12GB OC







La carte graphique de milieu de gamme ASRock AMD Radeon RX 6700 XT Challenger Pro 12GB OC bénéficie également de la technologie du processeur 7 nm et de l'architecture de jeu AMD RDNA 2. Elle est équipée d'un triple ventilateur et des ventilateurs axiaux exclusifs d'ASRock, qui assurent une meilleure dissipation de la chaleur. La plaque arrière en métal offre une grande solidité pour éviter d'endommager le PCB, et les composants de la carte graphique en Super Alloy de haute qualité permettent un fonctionnement stable et à long terme. Ces caractéristiques utiles, associées à un excellent overclocking préréglé en usine, font de la carte graphique ASRock AMD Radeon RX 6700 XT Challenger Pro 12GB OC un choix de premier ordre pour les utilisateurs qui apprécient un fonctionnement économe en énergie.



ASRock AMD Radeon RX 6700 XT Challenger D 12GB







La carte graphique grand public ASRock AMD Radeon RX 6700 XT Challenger D 12 Go exploite également la technologie de processeur 7 nm économe en énergie, et est équipée d'un refroidisseur à double ventilateur avec les ventilateurs axiaux exclusifs d'ASRock qui fournissent un flux d'air supérieur. La carte graphique utilise l'Ultra-fit Heatpipe pour maximiser la surface de contact thermique pour une dissipation efficace de la chaleur, ainsi qu'une plaque arrière en métal et des composants de carte graphique Super Alloy de haute qualité pour un fonctionnement silencieux et fiable. Ces conceptions pratiques font de la carte graphique ASRock AMD Radeon RX 6700 XT Challenger D 12 Go une offre idéale pour les utilisateurs grand public.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP