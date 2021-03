Ces mises à jour de Windows 10 provoquent des crashs BSOD lors d'une simple impression.







Lorsque Microsoft publie des mises à jour lors du Patch Tuesday, nous nous attendons généralement à ce que la société corrige les problèmes, et non à en créer de nouveaux. Malheureusement pour les propriétaires de certaines marques d'imprimantes, les mises à jour KB5000802 et KB5000808 causent toutes sortes de maux de tête aux utilisateurs de Windows 10.



KB5000802 et KB5000808 ont été publiés plus tôt cette semaine en tant que mises à jour cumulatives lors du Patch Tuesday. Les mises à jour ont été automatiquement téléchargées et installées sur les systèmes Windows 10 pour certains utilisateurs. Lorsque les utilisateurs d'imprimantes Kyocera, Ricoh et Zebra (entre autres) tentent d'imprimer, ils sont confrontés à un irritant écran bleu de la mort (BSOD).



Selon un fil de discussion sur Reddit, le message d'erreur exact que le BSOD génère est "APC_INDEX_MISMATCH for win32kfull.sys". De nombreux administrateurs sont particulièrement courroucés par cette dernière gaffe de Microsoft. "Brillante manœuvre de la part de Microsoft que de regrouper toutes les mises à jour dans une grande mise à jour cumulative mensuelle", a écrit le Redditor SkyBeamCH. "Donc maintenant vous avez le choix entre désinstaller KB5000802, laissant vos systèmes exposés à des vulnérabilités de sécurité potentielles ou l'installer, laissant vos systèmes BSOD lors de l'impression."



Le fil de discussion Reddit original compte près de 200 commentaires à l'heure actuelle, beaucoup exprimant leur colère et certains proposant même des solutions de contournement du problème. "Nous venons de recevoir trois appels de clients qui rencontrent tous le même problème, alors merci beaucoup pour ce message", a ajouté MercTreads.



L'une des solutions proposées consiste à supprimer les mises à jour incriminées en saisissant les chaînes suivantes dans l'invite de commande :



- wusa /uninstall /kb:5000802

- wusa /uninstall /kb:5000808



Un employé de Microsoft, Skillful Expert, a même donné la suggestion suivante pour activer l'impression directe afin de résoudre le problème :



- Identifiez le nom de votre imprimante. Par exemple, "Kyocera TASKalfa 820 KX".

- Dans une invite de commande élevée, exécutez rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Xg /n "Kyocera TASKalfa 820 KX". Si Direct apparaît sur la ligne d'attribut :, cela signifie que l'impression directe a été activée et que vous aviez les bons paramètres - arrêtez-vous ici et passez à la section 2. Remarque - remplacez le texte Kyocera TASKalfa 820 KX par le nom de votre imprimante.



- Si le paramètre Direct n'est pas activé, dans une invite de commande élevée, exécutez rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Xs /n "Kyocera TASKalfa 820 KX" attributs +direct Remarque - remplacez le texte Kyocera TASKalfa 820 KX par le nom de votre imprimante.



