BIOSTAR confirme le support des CPU Intel 11e génération pour les cartes mères de la série Z490.



BIOSTAR, l'un des principaux fabricants de cartes mères, de cartes graphiques et de périphériques de stockage, annonce que ses cartes mères de la série Z490 sont prêtes à prendre en charge les derniers processeurs Intel Rocket Lake de 11e génération.







En prévision du lancement imminent des processeurs Intel de 11e génération, BIOSTAR n'a pas perdu de temps pour préparer ses produits à supporter les nouvelles puces. Les cartes mères de la série Z490, qui se compose de 5 modèles (RACING Z490GTA EVO, RACING Z490GTA, RACING Z490GTN, Z490A-SILVER et Z490T-SILVER) ont reçu des mises à jour optimisées du BIOS (ME 14.1) pour supporter les processeurs Intel de 11ᵉ génération et peuvent être facilement mises à jour en téléchargeant et en installant le nouveau patch BIOS depuis la page officielle du produit.







Les joueurs et les créateurs de contenu apprécieront grandement la combinaison des cartes mères BIOSTAR avec les nouveaux processeurs Intel, car les produits BIOSTAR sont hautement optimisés pour extraire le maximum de performance des nouveaux processeurs Intel de manière stable et fiable.



Modèle et révision du BIOS :



- RACING Z490GTA EVO - Z49BF223.BST : Cliquez ICI,

- RACING Z490GTA - Z49AF223.BST : Cliquez ICI,

- RACING Z490GTN - Z49AI223.BST : Cliquez ICI,

- Z490A-SILVER - Z49CF223.BST : Cliquez ICI,

- Z490T-SILVER - Z49BI223.BST : Cliquez ICI.



Pour en savoir plus sur la série Z490 : Cliquez ICI.



VORTEZ