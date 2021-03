PowerColor lance les cartes graphiques Liquid Devil Radeon RX 6900 XT et RX 6800 XT.



PowerColor annonce le lancement des cartes graphiques Liquid Devil Radeon RX 6900 XT et Liquid Devil Radeon RX 6800 XT - toutes deux équipées d'un bloc d'eau à couverture intégrale développé par EKWB pour offrir les meilleures performances aux PC de jeu dotés de systèmes de refroidissement liquide personnalisés. Les deux cartes graphiques sont livrées avec les liquides de refroidissement EK-CryoFuel.











Conçu pour la performance



PowerColor et EKWB se sont associés pour créer les AMD Radeon RX 6900 XT et RX 6800XT les plus rapides. Les nouveaux PowerColor Liquid Devil Series sont conçus pour offrir une expérience de jeu exceptionnelle, sans bruit et aux températures les plus basses. Le bloc d'eau EK présente une base en cuivre nickelé avec un transfert de chaleur efficace.



Circuit imprimé de pointe



Les cartes graphiques PowerColor Liquid Devil AMD Radeon RX 6900 XT et RX 6800 XT sont dotées d'une configuration VRM puissante, une phase 14+2 utilisant le meilleur DrMOS de l'industrie ainsi que des condensateurs à haut polymère et conçus pour gérer plus de 400 watts de puissance.



Rage supplémentaire avec le mode BIOS Unleash



Libérez-le Liquid Devil, en jouant avec deux modes de fonctionnement : OC pour des performances solides avec une consommation d'énergie plus équilibrée et Unleash pour les horloges les plus élevées et battre des records.



Personnalisez la couleur du liquide de refroidissement de votre boucle



La série Liquid Devil est livrée avec un pack Devil Dye, ce pack de créativité permettra aux utilisateurs de transformer leurs liquides de refroidissement EK-CryoFuel transparents ou blancs en de magnifiques couleurs personnalisées et uniques.



Spécifications







PowerColor n'a pas révélé de prix au moment où nous écrivons ces lignes. La Liquid Devil Radeon RX 6900 XT et la Liquid Devil Radeon RX 6800 XT devraient arriver chez les revendeurs partenaires d'ici le 15 mars 2021.



Pour en savoir plus, veuillez consulter les liens de la page des produits ci-dessous :



- PowerColor Liquid Devil Radeon RX 6900 XT : Cliquez ICI,

- PowerColor Liquid Devil Radeon RX 6800 XT : Cliquez ICI.



