Le boîtier de jeu mid-tower NX410 Black/White combine sans effort une foule de caractéristiques très demandées : La connectivité USB 3.0, de nombreuses baies pour disques durs, de l'espace pour les extensions, et comprend un ventilateur ARGB LED à l'avant et à l'arrière. Avec un support pour un radiateur à refroidissement liquide de 360 mm à l'avant et de 280 mm sur le dessus, le NX410 Black/White est facile à construire et facile à refroidir.



Une seule pression suffit pour modifier à volonté l'effet d'éclairage ARGB du panneau avant.



Voici la fiche technique :













Pas de date ni de prix pour le moment.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



