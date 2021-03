Lexar annonce le nouveau SSD NVMe NM620 M.2 2280 PCIe Gen3x4.



Lexar, l'une des principales marques mondiales de solutions de mémoire flash, est fier d'annoncer le nouveau SSD NVMe NM620 M.2 2280 PCle Gen 3 x4. Le NM620 est une solution parfaite conçue pour les créateurs de contenu et les joueurs qui souhaitent maximiser la vitesse de leur PC et être en mesure de gérer une charge de travail intensive.



Profitez d'une vitesse 6 fois supérieure à celle des SSD SATA, avec des débits pouvant atteindre 3300 Mo/s en lecture et 3000 Mo/s en écriture, afin d'améliorer le flux de travail global. Prenant en charge la norme technologique NVMe 1.4 PCIe Gen 3 x4 et construit avec la dernière flash 3D NAND, le NM620 vous place sur la voie rapide de l'informatique et offre des performances impressionnantes, même pour les stations de travail créatives et les expériences de jeu exigeantes.







Pour plus d'efficacité, sa consommation d'énergie réduite et son fonctionnement plus froid permettent à la batterie de durer plus longtemps que celle d'un disque dur traditionnel. En outre, il est également résistant aux chocs et aux vibrations, ce qui en fait un SSD robuste et fiable.



" Nous sommes ravis d'annoncer le nouveau SSD NVMe NM620 M.2 2280 PCIe Gen 3 x4 de Lexar dans notre gamme de produits SSD. Avec des vitesses allant jusqu'à 3300 Mo/s en lecture, il constitue la solution parfaite pour les créateurs et les joueurs qui souhaitent accélérer leur flux de travail. La dissipation thermique impressionnante vous permet de terminer votre flux de travail en douceur ", a déclaré Joel Boquiren, directeur général de Lexar.



Le SSD NVMe NM620 M.2 2280 PCle Gen 3 x4 de Lexar est disponible ce mois-ci (Mars 2021) à la vente en ligne au prix de 89.99 Dollars (512 Go), 159.99 Dollars (1 To).



TECHPOWERUP