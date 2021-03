TECHPOWERUP nous propose : Mise à jour du système de test du GPU mars 2021.



Introduction



TechPowerUp est l'une des sources de tests de cartes graphiques les plus citées sur le web, et nous nous efforçons de maintenir à jour nos méthodes de test, notre sélection de jeux et, surtout, notre banc d'essai. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer notre tout nouveau système de test VGA de mars 2021, qui constitue l'une des nombreuses premières pour TechPowerUp. Il s'agit de notre premier banc d'essai de cartes graphiques alimenté par un CPU AMD. Nous utilisons le processeur Ryzen 7 5800X à 8 cœurs basé sur l'architecture "Zen 3". La nouvelle configuration de test prend entièrement en charge l'interface de bus PCI-Express 4.0 x16 pour maximiser les performances de la dernière génération de cartes graphiques de NVIDIA et AMD. La plate-forme permet également la fonction Resizable BAR de PCI-SIG, permettant au processeur de voir toute la mémoire vidéo comme un seul bloc adressable, ce qui pourrait potentiellement améliorer les performances.







Un nouveau système de test annonce le re-test complet de chaque carte graphique utilisée dans nos graphiques de performance. Cela nous permet d'éliminer certaines des cartes graphiques et des tests de jeux les plus anciens pour faire de la place aux cartes et aux jeux les plus récents. Il nous permet également de rafraîchir notre système d'exploitation et nos outils de test, de mettre à jour les jeux à la dernière version et d'explorer de nouveaux paramètres de jeu, tels que le raytracing en temps réel, et de nouvelles API.



Un rebench VGA est une tâche monumentale pour TechPowerUp. Cette fois-ci, je teste 26 cartes graphiques dans 22 jeux à 3 résolutions, soit 66 tests de jeux par carte, ce qui donne un total de 1 716 tests de référence. En outre, nous avons doublé nos tests de raytracing, passant de deux à quatre titres. Nous avons également apporté quelques modifications à nos tests de consommation d'énergie, qui sont désormais plus détaillés et plus approfondis que jamais.



Dans cet article, je vais vous faire part de quelques réflexions sur ce qui a été modifié et pourquoi, tout en vous donnant un premier aperçu des chiffres de performance obtenus sur le nouveau système de test.



