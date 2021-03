MSI nous propose un nouveau PC portable : Le Modern 15 A11M-052XFR.



Que vous soyez sur les bancs de l'université ou déjà lancé dans votre carrière, les notebooks de la série Modern vous aideront à poursuivre tous vos rêves grâce aux performances impeccables des processeurs Intel Core de 11ᵉ génération et des cartes graphiques intégrées NVIDIA ou Intel Iris.















Des couleurs élégantes







Le Modern 15 est disponible en deux couleurs : argent Urban Silver et gris Carbon Gray. L'élégance du modèle argenté Urban Silver vous donne une prestance qui ne passera pas inaperçue pendant vos déplacements et le gris Carbon Gray vous aidera lui aussi à vous démarquer des autres grâce à ses teintes mystérieuses. Si vous voulez découvrir d'autres couleurs captivantes et contemporaines, le Modern 14 s'habille désormais de trois nouvelles couleurs toutes plus belles les unes que les autres : bleu Bluestone, beige Beige Mousse et gris Grey Carbon.



* Les couleurs peuvent ne pas être disponibles chez tous les revendeurs. Nous vous recommandons de vous renseigner auprès de votre revendeur pour obtenir plus d'informations avant votre achat.



Libérez-vous de toutes contraintes



Les notebooks de la série Modern intègrent les derniers processeurs Intel Core i7 de 11ᵉ génération accompagnées de la carte graphique intégrée Intel Iris Xe. Cette association garantit des performances élevées dans un format ultramobile pour vous permettre de travailler partout et sans encombre.



* Les résultats des tests de performances ci-dessous se basent sur une comparaison du modèle i7-1185G7 avec le i7-1065G7. Les résultats varient selon la configuration.



- Jusqu'à 1,5 X + rapide que la génération précédente,

- Jusqu'à 4,7 GHz de fréquence Dual Core Turbo.



Une carte graphique dédiée pour des performances impressionnantes (selon modèle)



La NVIDIA GeForce MX450 accélère vos expériences de jeu et de bureautique sur PC portable. Vous pouvez désormais vous attendre à des performances améliorées par rapport aux cartes graphiques intégrées précédentes pour l'édition de photos ou de vidéos mais également pour le gaming. Elle fonctionne également parfaitement avec la technologie NVIDIA Optimus pour offrir un équilibre parfait entre autonomie et performances.



* Le modèle de la carte graphique dépend du modèle.



Des performances accélérées pour jouer et travailler



Profitez d'une grande amélioration de performances et d'efficacité énergétique par rapport aux cartes graphiques MX de génération précédente.



Un notebook ultramobile



Avec un châssis en aluminium ultraléger de seulement 1,6 kg et d'une épaisseur d'à peine 16,9 mm, ce notebook Modern est totalement pensé pour vous accompagner où que vous alliez et ce sans vous encombrer. Vous pourrez vous déplacer et travailler partout et au mieux.



Un port tout-en-un



Les notebooks de la série Modern intègrent un port Thunderbolt 4 qui vous offre une polyvalence impressionnante. Il est notamment capable d'un taux de transfert allant jusqu'à 40 Go/s et propose une fonction de recharge de périphériques.



Une qualité audio qui n'est pas en reste pour une immersion totale



Mettez vos écouteurs et profitez du son comme il se doit. Grâce au support de la norme Hi-Res Audio et d'un échantillonnage allant jusqu'à 24 bits/192 kHz, vous disposerez d'un son détaillé et plus immersif.



Un clavier confortable



Le clavier ergonomique est pensé pour vous assurer un excellent confort d'utilisation. Son rétroéclairage vous permettra de continuer à travailler dans un environnement sombre et sa distance d'activation de seulement 1,5 mm garantit une frappe réactive.



Connectez tous vos périphériques



Bien qu'étant un notebook compact, le Modern 15 propose une connectique complète. Il dispose en effet de deux ports USB type-A et d'un port Thunderbolt 4 ainsi que d'un lecteur de carte microSD et d'une sortie HDMI.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 899.90 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



MSI