Windows 10 et le Patch Tuesday de mars 2021, il est temps de préparer son PC.







La grande maintenance mensuelle de Microsoft va débuter demain, mardi 9 mars 2021. Comme le veut la tradition, elle va donner naissance à de nouvelles mises à jour cumulatives pour Windows 10.



Que faut-il retenir ?



- Le Patch Tuesday du mois de mars débute le mardi 9 mars 2021,

- C’est la troisième grande maintenance Windows 10 de l’année,

- Le Patch Tuesday propose un focus sur la sécurité,

- Une mise à jour cumulative peut introduire des problèmes, il faut être prudent.



Cette grande maintenance est connue sous le nom de Patch Tuesday. Tous les deuxièmes mardis de chaque mois Microsoft publient un tas de correctifs et de patchs pour l’ensemble de son écosystème logiciel. Cela concerne aussi et surtout Windows 10. Tous les versions de l’OS sont concernées cependant certaines éditions nécessitent de faire partie du canal LTSC.







Windows 10 et le Patch Tuesday, focus sur la sécurité



Ce grand rendez-vous propose un focus sur la sécurité avec des corrections pour Windows 10, ses composants intégrés et ses applications natives. Il est possible que des améliorations et quelques corrections de bugs soient également de la partie.



L’histoire de Windows 10 montre qu’il s’agit d’un moment critique. À plusieurs reprises certaines nouvelles mises à jour cumulatives se sont accompagnées de problèmes et des défaillances plus ou moins importantes. Cette situation s’est repérée si bien que de la prudence est nécessaire.



Nous vous recommandons d’attendre un peu avant d’autoriser l’installation de tout ce beau monde. Cette approche vous permettra de vous assurer qu’aucun bug majeur n’est présent. Il s’agit d’une solution efficace pour déterminer la fiabilité des mises à jour tout en ayant un maximum d’informations sur son contenu. Il est également recommandé de procéder à une sauvegarde de son système d’exploitation. La démarche permet un retour en arrière rapide en cas de grave défaillance. La sauvegarde l’a plus pertinente est le clonage du disque système. Il permet de revenir rapidement en arrière en conservant toutes les données, les applications et le paramétrage.



GINIFO