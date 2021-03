ASUS lance le téléphone de jeu ROG Phone 5.







ASUS lance aujourd'hui le nouveau téléphone de jeu ROG Phone 5 via YouTube. Le nouveau ROG Phone 5 arbore un écran AMOLED 144Hz de 6,78 pouces avec une luminosité maximale de 1200 nits et une résolution de 1080 x 2448. Il sera disponible dans les modèles Phantom Black et Storm White, alimenté par la plateforme mobile 5G Qualcomm Snapdragon 888. Le ROG Phone 5 Phantom Black est doté d'une mémoire de 8 Go et d'un stockage de 128 Go, tandis que le ROG Phone 5 Storm White est doté d'une mémoire de 16 Go et d'un stockage de 256 Go.







ASUS va également sortir un modèle haut de gamme - le ROG Phone 5 Ultimate en couleur Storm White. Le ROG Phone 5 Ultimate sera doté d'une mémoire de 18 Go fonctionnant à 3200 MHz, ce qui, selon ASUS, est une première mondiale. Le ROG Phone 5 Ultimate est également doté d'un énorme espace de stockage de 512 Go. Le ROG Phone 5 Ultimate est livré avec une collection de cadeaux pour les fans.



Regardez à nouveau l'événement de lancement virtuel sur la vidéo YouTube : Cliquez ICI.



Le ROG Phone 5 dispose d'une connectivité Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2. Ses deux emplacements pour carte SIM prennent en charge les services jusqu'à la 5G. Il utilise un capteur de caméra principale Sony flagship IMX686 de 64MP qui est capable d'enregistrer des vidéos UHD 8K à 30 FPS, des vidéos UHD 4K à 30/60 FPS, et peut faire des vidéos 4K time-lapse et 4K slow-motion. Le ROG Phone 5 est équipé d'un appareil photo frontal de 24 Mpx. Pour des expériences audio de jeu puissantes, le ROG Phone 5 est équipé de deux haut-parleurs stéréo symétriques à 7 aimants en façade avec Dirac HD Sound. Il dispose de deux emplacements pour carte SIM qui prennent en charge les services 5G.



Prix :



- ROG Phone 5 Ultimate : 999 euros,

- ROG Phone 5 (Storm White) : 899 euros,

- ROG Phone 5 (Phantom Black) : 799 euros.



Pour en savoir plus, veuillez consulter les liens des pages produits :



- ASUS ROG Phone 5 : Cliquez ICI,

- ASUS ROG Phone 5 Ultimate : Cliquez ICI.



