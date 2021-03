Cooler Master ajoute des alimentations Gold V2 Series White Edition.







Plus tôt cette année, Cooler Master a révélé sa gamme d'alimentations 2021 lors du Cooler Master Virtual Showcase 2021. Cooler Master lance les alimentations Gold V2 Series White Edition qui visent à compléter les constructions de PC tout en blanc.







La série Gold V2 White Edition de Cooler Master présente un design de câble entièrement modulaire avec des câbles blancs plats. Les alimentations utilisent également des câbles d'alimentation PCIe 16AWG avec moins de résistance à la chaleur pour améliorer l'efficacité et la stabilité. La série Gold V2 utilise également un plus grand ventilateur de 135 mm pour assurer un fonctionnement frais et efficace et prolonger la durée de vie de l'alimentation.







Caractéristiques principales :



Certifié 80 PLUS Gold



Cette certification garantit une efficacité typique de 90 % dans des conditions de fonctionnement normales.



Topologie axée sur les performances



Le convertisseur résonant LLC en demi-pont et la technologie CC-CC offrent des sorties de tension fiables et stables pour des performances plus sûres et plus fiables et un rendement plus élevé.



Mode semi-fanless avec interrupteur hybride



Le ventilateur FDB de 135 mm est semi-fanless jusqu'à 40 % de charge et peut être éteint manuellement grâce à un commutateur hybride basé sur le matériel.



Câblage entièrement modulaire



Les câbles modulaires réduisent l'encombrement, augmentent le flux d'air et améliorent l'efficacité globale et les performances thermiques.



Câbles PCI-e 16 AWG



Les câbles PCI-e 16 AWG plus épais permettent des courants plus élevés, améliorant ainsi l'efficacité et la sécurité.



Garantie de 10 ans



Cet appareil est livré avec une garantie de fabrication limitée standard de 10 ans à compter de la date d'achat.



Disponibilité



L'alimentation Cooler Master Gold V2 White Edition est disponible en modèles 550W, 650W, 750W et 850W. Disponible dès maintenant aux États-Unis sur Amazon et Newegg.



Pour en savoir plus sur les alimentations Cooler Master Gold V2 Series, veuillez visiter les pages produits ci-dessous.



- Cooler Master V550 GOLD V2 White Edition : Cliquez ICI,

- Cooler Master V650 GOLD V2 White Edition : Cliquez ICI,

- Cooler Master V750 GOLD V2 White Edition : Cliquez ICI,

- Cooler Master V850 GOLD V2 White Edition : Cliquez ICI.



VORTEZ