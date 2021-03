La gamme Intel Core i9 et Core i7 "Rocket Lake" a fait l'objet d'une fuite et prétend battre le Ryzen 9 5900X.



Intel prévoit de lancer sa famille de processeurs de bureau Core de 11e génération "Rocket Lake-S" avec une sélection assez large de SKU, selon des diapositives de l'entreprise partagées par VideoCardz, qui semblent provenir de la même source qu'un rapport antérieur d'aujourd'hui qui parle de gains de performance de jeu à deux chiffres par rapport à la génération précédente. Les séries Core i9 et Core i7 comptent à elles seules 10 UGS. Il s'agit notamment de SKU "K" débloqués et compatibles avec l'iGPU, de SKU "KF" débloqués, mais non compatibles avec l'iGPU, de SKU "F" bloqués, mais compatibles avec l'iGPU et de SKU "F" bloqués et non compatibles avec l'iGPU.







Avec "Rocket Lake-S", Intel semble avoir atteint un plafond en ce qui concerne le nombre de cœurs de processeur qu'il est possible d'intégrer dans une puce avec un iGPU, dans un boîtier LGA de 75 mm x 75 mm, tout en conservant le nœud de fabrication du silicium en 14 nm. Les séries Core i9-11900 et Core i7-10700 sont toutes deux des pièces à 8 cœurs/16 threads, avec une quantité de cache identique. Ils se différencient par leur vitesse d'horloge, comme indiqué dans le tableau ci-dessous, et par l'absence de la fonction Thermal Velocity Boost sur les Core i7. Les processeurs Core i5 de la série "Rocket Lake-S" sont apparemment des processeurs à 6 cœurs/12 threads.











Quelques diapositives supplémentaires sur les performances des jeux ont été divulguées sur le Web. La première ci-dessous (également postée plus tôt dans la journée), traite des comparaisons entre le i9-11900K et le fleuron de la génération précédente, le i9-10900K à 10 cœurs. La deuxième diapositive compare le i9-11900K au processeur AMD Ryzen 9 5900X à 12 cœurs, où l'on annonce des gains de performance de 2 à 8 %, sur une sélection plus large de jeux que la comparaison avec le i9-10900K. L'avance en termes de performances est plus importante avec les jeux de stratégie multithread comme "Total War", mais se réduit à 2% avec les jeux à la première et à la troisième personne comme "Far Cry : New Dawn" et "Assassin's Creed Valhalla".



VIDEOCARDZ