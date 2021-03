SAMSUNG nous propose un nouveau SSD NVMe : Le 980 NVMe SSD en PCIe 3.0.



Samsung Electronics, leader mondial des technologies de mémoire avancées, annonce aujourd'hui le 980 NVMe SSD, le premier disque grand public sans DRAM. Offrant les meilleures performances parmi les SSD sans DRAM, le nouveau 980 rend les vitesses NVMe fulgurantes plus accessibles à un plus grand nombre d'utilisateurs. Auparavant, les conceptions sans DRAM présentaient un inconvénient en termes de vitesse sans la mémoire à court terme à portée de main pour un accès rapide aux données.











Le 980 de Samsung utilise la technologie Host Memory Buffer (HMB), qui relie le disque directement à la DRAM du processeur hôte afin de surmonter tout inconvénient en termes de performances. Cette technologie, associée à la dernière V-NAND de sixième génération de la société ainsi qu'à un contrôleur et à un micrologiciel optimisés, permet au 980 d'offrir des performances NVMe six fois plus rapides que les SSD SATA. Les vitesses de lecture et d'écriture séquentielle atteignent 3 500 et 3 000 Mo/s, tandis que les performances de lecture et d'écriture aléatoire sont évaluées à 500 000 IOPS et 480 000 IOPS, respectivement.



La nouvelle version Intelligent TurboWrite 2.0 offre également des performances soutenues nettement supérieures à celles de l'itération précédente en allouant une zone de stockage tampon beaucoup plus grande à l'intérieur du disque. Pour les utilisateurs travaillant avec des fichiers extrêmement volumineux ou exécutant des jeux à fort contenu graphique, le nouveau "Full Power Mode" ajouté au logiciel Magician 6.3 de Samsung permet au disque de fonctionner en permanence au maximum de ses performances pour un travail et des jeux ininterrompus.



En outre, les consommateurs n'auront plus à s'inquiéter de la surchauffe de leur disque, grâce à ses conceptions thermiques avancées. Avec la technologie Dynamic Thermal Guard, le contrôleur nickelé et les solutions d'étiquettes de répartition de la chaleur disponible dans la série haut de gamme 980 de Samsung, les utilisateurs peuvent profiter de performances stables et fiables, même en cas d'utilisation prolongée.



Le SSD présente en outre une efficacité énergétique améliorée de 56 % par rapport au précédent 970 EVO, ce qui permet aux utilisateurs d'ordinateurs portables de mieux gérer leur consommation d'énergie.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Prix et disponibilité



Le Samsung 980 SSD est disponible au prix de détail suggéré par le fabricant de 49.99 Dollars pour le 250 Go, 69.99 Dollars pour le 500 Go et 129.99 Dollars pour le 1 To.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP