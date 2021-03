BENQ nous propose un nouvel écran Gamers : Le MOBIUZ EX3415R.























Une immersion Exceptionnelle



Profitez d'une EXpérience de jeu unique avec le MOBIUZ EX3415R. L’écran incurvé 21:9 1900R rend les images plus intenses avec ses enceintes treVolo intégrées. Le mode Racing offre un large champ de vision, des visuels nets et des effets d’éclairage fluides. Imaginez, vous sortez du virage et c’est une vue claire et stable de la ligne d’arrivée qui s’offre à vos yeux.



Cet écran 144 Hz élimine le flou et les images saccadées grâce à son temps de réponse de 1 ms (MPRT) avec un temps de réponse d’image en mouvement (MPRT) couplé à l’AMD FreeSync Premium. Profitez d'images époustouflantes quel que soit l'angle de vision, grâce à une dalle IPS offrant des couleurs remarquables. L’EX3415R possède toutes les fonctionnalités dont vous rêviez.: la technologie HDRi offre une optimisation de la couleur, du contraste et des détails. Le son authentique de treVolo vous entoure d’une musique riche et d’indices auditifs clairs et subtils. Cet écran incurvé MOBIUZ possède tout ce qu’il faut pour des aventures épiques.



Une expérience de jeu EXtraordinaire



Immergez-vous dans vos courses grâce à la courbure ultra-large 1900R. L'écran EX3415R 21:9 enveloppe votre champ de vision dans un gameplay parfaitement positionné. Un mur sonore vous entoure et des éléments visuels riches remplissent votre périphérie afin que vous puissiez pleinement profiter de tous les aspects de vos jeux préférés.



Qualité sonore Exceptionnelle



Le son de l'écran était autrefois moins important que la qualité d’image. Mais nous avons bouleversé l’ordre.



L’EX3415R dispose de 2 caissons de basse de 5W et d’un processeur de signal numérique (DSP) et propose cinq modes sonores personnalisés. Des modes sonores dédiés pour les FPS, les courses et les sports vous offrent une profondeur immersive inédite. Le DSP et les enceintes offrent une profondeur, une émotion et une intensité amplifiées par l’effet enveloppant de l'écran incurvé. Le son 3D qui en résulte donne un son transcendant.



L’EX3415R. Entendre, c’est croire.



Un design attractif



Équipez-vous pour l’aventure. L'écran MOBIUZ EX3415R 144 Hz est prêt pour l’action avec 1 ms (MPRT), AMD FreeSync™ Premium et des images optimisées pour favoriser vos performances de jeu. Seul un design audacieux et épuré peut compléter des spécifications comme celle-là et l’élégant EX3415R se présente avec style.



Protection des yeux pour un temps de jeu prolongé



La technologie inégalée de protection oculaire de BenQ réduit les maux de tête et la fatigue oculaire tout en améliorant le confort du joueur. Voyez et ressentez la différence par vous-même.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de prix pour le moment.



BENQ