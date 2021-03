Lancement des ordinateurs portables Dell XPS 13 Premium avec processeurs INTEL de 11e génération.



Dell a lancé le PC portable léger XPS 13 avec un écran de 13,3 pouces dans un format de 11 pouces. Le poids minimum est de 1,16 kg, ce qui est léger et conçu pour être transporté partout.







L'écran qui adopte le design sans cadre sur 3 côtés supporte une résolution maximale de 4K (3 840 x 2 160). Un rapport de contraste de 1 500:1, une luminosité de 400 nits et une couverture de couleur 100% sRGB peuvent être affichés de manière claire et brillante, et un modèle compatible avec le tactile est également disponible. L'unité centrale est équipée d'un processeur Core de 11ème génération tel que le Core i7-1165G7, et dispose de graphiques Intel Iris Xe intégrés. La mémoire maximale est de 16 Go LPDDR4x-4267MHz, et la capacité de stockage est de 512 Go NVMe SSD. Le système d'exploitation installé est Windows 10 Home (64 bits).







En outre, le réseau prend en charge Killer Wi-Fi 6 AX1650 (2 x 2) + Bluetooth 5.1. Il est équipé de haut-parleurs stéréo accordés par Waves MaxxAudio Pro et d'un capteur d'empreintes digitales et l'interface est équipée de Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen.2 Type-C, fente microSD, etc. Le boîtier est usiné à partir de deux lingots d'aluminium, et le repose-poignet est fini en fibre de carbone. Les dimensions extérieures sont les suivantes : largeur 302 mm, profondeur 199 mm, hauteur 15,8 mm, et poids de 1,16 à 1,23 kg.



Le prix est d'environ : 1 019.90 euros.



THE GURU3D