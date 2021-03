Compatibilité des produits Creative avec la PS5.



Cela fait de longues semaines que Creative nous promet de publier une liste des produits officiellement compatibles avec la console de jeu Sony PlayStation 5. Eh bien ça y est, cette liste est enfin disponible.







Pour le moment, Creative confirme qu'une quinzaine des produits audio de la marque (casques, amplificateurs, DAC, émetteurs sans fil Bluetooth, enceintes...) peuvent fonctionner avec la PS5 mais cette liste n'est probablement pas exhaustive et beaucoup d'autres produits Creative plus anciens sont sans doute également compatibles, mais n'ont simplement pas été testés.



Pour chaque produit testé, Creative, indique, le cas échéant, si la connexion peut se faire en analogique sur la manette DualSense (jack 4 pôles), en optique (via un adaptateur HDMI-S/PDIF puisque la PS5 est dépourvue de sortie optique), via la sortie HDMI ou plus généralement en USB sur la console directement. Le constructeur indique également si chaque périphérique peut reproduire aussi bien la bande son du jeu (Game Audio) que les communications avec d'autres joueurs (Chat Audio).



D'ailleurs, en l'absence de sortie optique numérique sur la PS5, la fonctionnalité GameVoice Mix des amplificateurs Sound Blaster G3 et Sound BlasterX G6 n'est plus supportée puisqu'elle nécessitait avec la PS4 une double connectique optique/USB pour ajuster indépendamment le volume sonore du jeu et des voix. Ce n'est toutefois pas dramatique puisque la PS5 dispose désormais nativement de la fonctionnalité Voice Chat Balance qui permet de faire exactement la même chose depuis le menu de la console. On pourrait toutefois très bien imaginer que Creative propose une mise à jour du firmware spéciale PS5 de ces DAC afin de contrôler le Voice Chat Balance avec les boutons physiques GameVoice Mix. Une option dans le panneau de configuration Sound Blaster Command pourrait même permettre de basculer du mode Mix PS4 (optique/USB) au mode Mix PS5 (USB seul) suivant la console utilisée. Enfin, on peut toujours rêver...



Cette liste de compatibilité sera probablement complétée par Creative au fil des tests.



Liste de compatibilité des produits Creative avec la PS5 : Cliquez ICI.



