SHARKOON nous propose un nouveau boitier PC : Le RGB Slider White.



Le RGB Slider est un boitier compacte midi-ATX avec une apparence élégante. Tandis que le boitier PC se concentre sur les choses essentielles, il a toujours des avantages à offrir qui lui permettent de se démarquer des autres boitiers de sa classe. Grâce à sa forme simple, il est discret et humble. Cependant, le boitier a aussi des autres points forts tels que son panneau latéral en verre trempé, son panneau I/O avec ports USB 3.0, et ses bandes LED RVB intégrées sur le panneau frontal. Si le contrôle de couleur manuel est utilisé, les bandes peuvent être éclairées en 14 modes d’éclairage différents. Des éléments d’éclairage supplémentaires peuvent aussi être ajoutés et personnalisés grâce au contrôleur RGB. Quant aux options d’installations internes, le RGB Slider offre plus qu’on ne le devinerait.



























Panneau frontal simple mais élégant



Le panneau frontal du boitier est décoré avec des bandes LED RVB qui complimentent son apparence minimaliste avec des couleurs fluides et luminescentes. La bande semble glisser vers le milieu, d’où son nom et peut être illuminée en 14 modes préréglés via le contrôleur RVB intégré. Alternativement, il peut être personnalisé à travers les cartes mères compatibles, en utilisant Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion et ASRock Polychrome SYNC. Le contrôleur RVB intégré donne la possibilité d’utiliser des composants RVB supplémentaires qui ont un brochage 5 V-D-Coded-G ou 5 V-D-G pinout. De plus, l’avant du panneau a toutes les connections nécessaires, incluant trois ports USB, dont deux sont pour des accès rapides USB 3.0.



Une présentation de matériel claire comme du cristal



Une vision claire du matériel installé est possible à travers le côté gauche. Ceci est assuré par le panneau latéral du boitier, qui est entièrement en verre trempé. Votre configuration peut donc être vue à l’intérieur de ce boitier minimaliste. Afin que rien ne gène la vision et que les composants intégrés soient mis en avant, il n’y a pas de vis visibles sur le panneau latéral. L’attachement est à l’arrière du boitier et donc en dehors du champ de vision.



Possibilités de conduits d’entrée d’air optimaux



Le RGB Slider est conçu pour offrir assez de possibilités d’installations pour assurer un débit d’air optimal. Un ventilateur de 120 mm est préinstallé à l’arrière du boitier, prêt à rejeter l’air chaud à l’extérieur du boitier. Si voulu, plus de ventilateurs peuvent être installés à l’intérieur du boitier : il y a de la place derrière le panneau frontal pour jusqu'à trois ventilateurs optionnels de 120 mm. Deux ventilateurs de 120 mm ou deux ventilateurs plus larges de 140 mm peuvent aussi être installés sous le panneau supérieur. Un ventilateur de 120 mm peut être installé sur le tunnel pour refroidir davantage les disques durs.



De l’espace pour du stockage



Pour tous les propriétaires de PC avec une préférence pour beaucoup d’espace de stockage, il y a énormément de place pour les disques durs dans le RGB Slider. Trois SSD compactes peuvent être montés soit dans le tiroir pour carte mère ou dans le tunnel d’alimentation. Deux disques durs 3,5" peuvent être installés dans la cage à disque dur/SSD, celui-ci pouvant aussi recevoir les SSD.



Adapté aux composants de matériels plus larges



Avec sa taille compacte, le RGB Slider peut être facilement intégré aux configurations plus petites ou celles intentionnellement gardées minimalistes. Cependant, les composants de matériels plus larges peuvent aussi être facilement installés dans le boitier. Le refroidisseur CPU peut mesurer jusqu'à 15,7 cm, ce qui laisse assez de place pour les cartes graphiques mesurant jusque 33,5 cm de longueur.



Voici la fiche technique :







Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 44.90 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



SHARKOON