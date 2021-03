Intel prépare 19 processeurs Alder Lake pour les ordinateurs portables de 5 à 55 watts.



Alors que nous nous rapprochons du lancement de la prochaine génération de processeurs Alder Lake d'Intel, de plus en plus d'informations sont divulguées. Aujourd'hui, grâce à la fuite de la diapositive de présentation, nous avons plus de détails concernant les offres Alder Lake d'Intel dans le secteur des ordinateurs portables. Pour rappel, Alder Lake utilise une approche hybride de la configuration du cœur avec un état d'esprit similaire à celui de Arm's big.LITTLE works.



Il existe quelques cœurs plus petits pour traiter des tâches plus petites qui ne nécessitent pas beaucoup de puissance et, bien sûr, quelques gros cœurs qui sont utilisés pour des traitements lourds comme l'exigent certaines applications avancées. Les petits cœurs seront basés sur la microarchitecture de Gracemont, tandis que le grand cœur utilisera le design de Golden Cove.











Grâce à @9550pro sur Twitter, nous avons une diapositive qui présente 19 configurations différentes d'Alder Lake pour le segment des ordinateurs portables. Tout en bas, il y a des configurations avec un TDP de seulement cinq watts. Cela est obtenu en ayant un seul gros cœur, quatre plus petits, 48 EU Gen 12 GPU et cela est destiné au segment des tablettes. En remontant, nous avons différentes gammes selon l'appareil d'application, et l'extrémité supérieure est une puce d'une puissance de 55 watts.



Ce modèle a huit petits et huit gros cœurs, combinés à 32 EU Gen 12 graphiques. Tous les modèles comprennent des graphiques intégrés. Les variations de petits et de grands cœurs ont permis à Intel d'avoir jusqu'à 19 références différentes, qui couvrent tous les segments nécessaires, en équilibrant simplement le nombre de cœurs.



TWITTER (9550Pro)