Transcend annonce le MTE240S PCIe Gen4 M.2 NVMe SSD.



Transcend a annoncé aujourd'hui le MTE240S, un SSD de milieu de gamme construit dans le format M.2-2280, avec une interface hôte PCI-Express 4.0 x4, qui se targue d'avoir des chiffres d'endurance exceptionnels selon les fabricants. Le lecteur utilise un contrôleur à 4 canaux inconnus, et bien que ses vitesses séquentielles nominales soient bien inférieures à ce dont le bus est capable, elles sont supérieures à celles de la plupart des lecteurs PCIe Gen3. Le MTE240S est disponible dans des variantes de capacité de 500 Go et 1 To. Tous deux sont équipés de dissipateurs de chaleur en cuivre recouverts de graphène.







La variante de 500 Go offre des vitesses séquentielles allant jusqu'à 3800 Mo/s en lecture, 2800 Mo/s en écriture séquentielle, 190 000 IOPS 4K en lecture aléatoire et 540 000 IOPS 4K en écriture aléatoire. La variante 1 To, en revanche, permet d'obtenir jusqu'à 3800 Mo/s en lecture séquentielle, 3200 Mo/s en écriture séquentielle, 370 000 IOPS 4K en lecture aléatoire et 560 000 IOPS 4K en écriture aléatoire. Transcend affirme que la variante de 500 Go peut supporter une endurance de 850 TBW, et la variante de 1 TBW une endurance de 1 700 TBW.



La société les soutient avec des garanties de 5 ans.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP