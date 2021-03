THERMALTAKE nous propose : Les ToughRAM XG RGB.



Thermaltake a présenté aujourd'hui la gamme ToughRAM XG RGB de kits de mémoire DDR4. La série débute avec des kits de mémoire double canal de 16 Go (2x 8 Go), avec des variantes basées sur la fréquence de DDR4-3600, DDR4-4000, DDR4-4400 et DDR4-4600. Le kit supérieur DDR4-4600 (R016D408GX2-4600C19A) utilise sa fréquence nominale avec des temporisations de 19-26-26-45, et une tension de 1,5 V DRAM.



Le kit DDR4-4400 (R016D408GX2-4400C19A) fonctionne avec des temporisations légèrement plus serrées de 19-25-25-45, et 1,45 V. Le kit DDR4-4000 (R016D408GX2-4000C19A) fonctionne avec des temporisations de 19-23-23-42, avec 1,35 V. A la même tension, le kit DDR4-3600 (R016D408GX2-3600C18A) fait 18-19-19-39.







Visuellement, le module ToughRAM XG RGB est doté d'un gros diffuseur de chaleur en aluminium avec trois tonalités de design distinctes, et de trois diffuseurs RGB adressables en silicone qui cachent 16 diodes ARGB. Vous pouvez contrôler l'éclairage à l'aide de l'application NeonMaker de Thermaltake, ou de pratiquement n'importe quel logiciel de contrôle ARGB, y compris Razer Chroma. Thermaltake garantit les vitesses annoncées sur les cartes mères Intel X299, Z490, Z390, Z370, Z270 et Z170 lorsqu'elles sont associées à des processeurs de la série K ; ou les cartes mères AMD X570 et B550 avec des processeurs Ryzen 3000 "Matisse" ou 5000 "Vermeer". Les modules sont couverts par des garanties à vie.



La société n'a pas révélé les prix.



TECHPOWERUP