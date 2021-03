MSI nous propose : Les GeForce RTX 3080 Gaming Z Trio et RTX 3080 Gaming Trio Plus.



MSI a élargi sa gamme de cartes graphiques GeForce RTX 3080 au design personnalisé avec le nouveau RTX 3080 Gaming Z Trio et le RTX 3080 Gaming Trio Plus. Les deux cartes sont basées sur un design commun qui diffère légèrement des RTX 3080 Gaming Trio et Gaming X Trio d'origine, en présentant une plaque arrière d'aspect légèrement différent avec des fentes vers l'arrière. Le dos de la nouvelle carte semble être en aluminium en raison de l'aspect des positions de montage à vis, alors que la RTX 3080 Gaming X Trio originale utilise un dos en plastique avec un revêtement en graphène.















La nouvelle MSI GeForce RTX 3080 Gaming Z Trio offre des vitesses légèrement supérieures à celles du Gaming X Trio, avec un cœur cadencé à 1835 MHz GPU Boost, par rapport aux 1815 MHz du Gaming X Trio. Le RTX 3080 Gaming Trio Plus, en revanche, présente des vitesses d'horloge identiques à celles du RTX 3080 Gaming Trio original, avec une fréquence de 1755 MHz GPU Boost, mais avec le design de la plaque arrière du Gaming Z Trio. Il n'est pas clair à ce stade si MSI prévoit de remplacer les RTX 3080 Gaming Trio et Gaming X Trio par ces nouvelles cartes, ou si elles seront intégrées dans la pile de produits, le Gaming Z Trio étant coincé entre le RTX 3080 Gaming X Trio et le RTX 3080 SUPRIM de la société.



VIDEOCARDZ