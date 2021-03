be quiet! annonce le ventirad Pure Rock Slim 2 et les dissipateurs SSD MC1 et MC1 Pro

be quiet!, leader sur le marché allemand des alimentations PC depuis 2007*, complète aujourd'hui son offre avec trois nouveaux produits : le ventirad processeur Pure Rock Slim 2 d'une part, et les nouveaux dissipateurs pour SSD M.2 ; les MC1 et MC1 Pro. Profitant d’un ventilateur Pure Wings 2 PWM de 92mm tout aussi fiable que silencieux, le Pure Rock Slim 2 est pourvu de trois caloducs de 6mm et peut dissiper efficacement la chaleur jusqu’à 130 Watts de TDP. Grâce à ses dimensions contenues, ce ventirad est particulièrement adapté aux boitiers disposant de peu d’espace. En parallèle, la compatibilité avec les sockets AMD a été encore améliorée au regard de son prédécesseur.

Les nouveaux dissipateurs MC1 et MC1 Pro pour SSD M.2 permettent pour leur part de réguler la chaleur produite par les SSDs les plus récents empêchant ainsi les pertes de performances liées à la surchauffe. Les deux modèles conviennent parfaitement tant pour les modules single-sided que double-sided, et offrent un design noir élégant qui s’intègrera parfaitement au sein de toutes les configurations.

Pure Rock Slim 2 : Compact, puissant et pourtant silencieux

Le nouveau be quiet! Pure Rock Slim 2 est un ventirad aux dimensions compactes, capable de dissiper la chaleur jusqu’à 130 Watts de TDP, grâce à un design sophistiqué. Son système de montage optimisé simplifie le setup, même lorsqu’il y a peu de place, et rend l’installation sur sockets AMD encore plus aisée. Ce ventirad simple tour est équipé d’un ventilateur PWM Pure Wings 2 de 92mm. Grâce à ses pâles optimisées pour le flux d’air il ne dépasse pas les 25,4dB(A) en fonctionnement.

Pour assurer un transfert rapide de la chaleur du processeur jusqu’aux ailettes en aluminium du Pure Rock Slim 2, be quiet! fait confiance à 3 caloducs de 6mm en contact direct avec le CPU. La conception compacte permet une cohabitation aisée avec les modules de mémoire y compris ceux ayant des dissipateurs imposants. Fort d’un look premium, le Pure Rock Slim 2 se voit coiffer, aux extrémités de ses caloducs, d’une plaque en aluminium brossé maintenue par des capuchons en aluminium. Enfin, le Pure Rock Slim 2 bénéficie d’une garantie constructeur de trois ans.

MC1 et MC1 Pro : parfaits pour maintenir les SSDs au frais

Les SSD M.2 offrent des débits nettement supérieurs par rapport aux disques durs classiques. Ces modules de stockage peuvent toutefois atteindre des températures très élevées lorsqu’ils sont sollicités, ce qui peut obérer leur débit sous certaines conditions. C’est précisément pour éviter ce problème que les nouveaux dissipateurs MC1 et MC1 Pro de be quiet! ont été conçus pour le format 2280. Ces radiateurs dissipent la chaleur des SSD pour que ceux-ci conservent des performances toujours optimales, même lors de charges prolongées. Les nouveaux dissipateurs pour SSD be quiet! conviennent parfaitement tant pour les modules single-sided que double-sided. Les deux modèles sont des dissipateurs passifs, bien que le MC1 Pro dispose d’un caloduc intégré pour améliorer encore ses prestations. Les MC1 et MC1 Pro sont eux aussi couverts par une garantie constructeur de trois ans.

Le Pure Rock Slim 2 de be quiet! sera disponible à partir du 23 mars à un tarif de 25,90 euros TTC. Les MC1 et MC1 Pro seront disponibles début avril au prix public de respectivement 12,90 et 16,90 euros TTC.



* Source : Donnés GFK, chiffres basés sur les ventes d’alimentations PC internes, janvier 2021