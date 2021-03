C'est une information qui nous vient de notre confrère 01net : Apple met à mort ses iMac Pro, et les stocks ne seront pas renouvelés !

Si cela peut être surprenant, en fait cela peut s'expliquer de différentes façons, notamment en quelques lignes, mais aussi grâce à une vidéo bien faite... :

« Dans la limite des stocks disponibles ». C’est désormais le message d’avertissement affiché en haut de la page d’achat des iMac Pro sur l’Apple Store. Par ailleurs, toutes les options de configuration ont été retirées, seule reste une version de base équipée d’un processeur Intel Xeon W à dix cœurs cadencés à 3 GHz. C’est le genre de réduction de voilure qui intervient avant une mise à jour ou la fin d’une gamme…



Apple a confirmé depuis l’apparition de ces quelques mots que son tout-en-un professionnel allait en effet prendre sa retraite. Le géant californien recommande aux utilisateurs de se tourner vers le tout dernier iMac 27 pouces, sorti dans le courant de l’été dernier.



Equipée d’un écran True Tone, avec une option mate en verre nanotexturé, et disposant d’une option pour embarquer un Core i9 de dixième génération avec dix cœurs, jusqu’à 128 Go de mémoire vive et 8 To de stockage, la machine « grand public » a largement de quoi satisfaire certains usages professionnels. Pour ceux qui veulent plus de puissance, le Mac Pro est là également.

